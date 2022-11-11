親子食譜｜秋天孩子易疲倦沒精神？中醫教煲栗子核桃補腎湯護腎氣

撰文：螢火蟲
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秋天到了，小朋友常常喊累，睡再久都覺得不夠，經常賴床？腎氣不足除了令孩子容易疲倦、沒精神之外，更會使孩子生長遲緩！家長可以煲補腎湯水為孩子護腎氣。許懿清中醫師分享了「栗子核桃補腎湯」的做法，適合一家大小飲用，滋補又不燥熱！
資料來源：許懿清中醫師

中醫認為，腎乃先天之本，主骨生髓，腎氣旺盛即筋骨強健、神思敏捷；腎氣虛弱則腰痠腿軟。而於秋冬季，養生更應着重顧護腎氣。栗子的滋補功能很強，對腎虛的療效非常好，所以栗子又稱為「腎之果」，體力衰弱的人、長者、腎虛人士均宜多吃栗子。

栗子纖維多，雖然能有助腸道蠕動，但脾胃較弱或消化力欠佳的人宜煮粥或煲湯食用。另外，栗子本身熱量與糖分都不低，宜適量食用，切勿一次過大量進食，會造成腸胃負擔，導致胃痛、腹脹、血糖過高等問題。

對於消化力較弱的長者、小孩或胃病患者來說，將栗子磨成茸，用栗子煮粥、煲湯或與飯同煮，都是較適當的烹調方式，能避免以上人士因為吃了栗子而引起消化問題。

以下推介一款「栗子核桃補腎湯」，具有益腎補腦的功效，既滋補又不燥熱，適合一家大小飲用：

材料

栗子肉 1斤
黑豆 2両
核桃 2両
大棗 5枚
瘦肉 1斤
陳皮 1小塊
生薑 3片
水 3,000毫升

做法

1. 全部材料洗淨；瘦肉汆水、切小塊；陳皮浸軟刮去內瓤。
2. 全部材料加水以大火煮滾後，改文火煮1.5至2小時，加鹽調味即成。

功效

補腎、補腦，固精益氣，健脾養血，有助育髮、養胎，止夜尿，又可強健體質，既滋補又不燥熱，適合一家大小飲用。

服法

每周1至2次

注意事項

患病時，以及對以上材料過敏者不宜飲用

資料獲許懿清中醫師授權轉載

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