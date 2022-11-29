外傭辭職回鄉結婚港媽不捨狂喊感謝作最強後盾：感情深厚到似家人

不時有港媽於網上大吐苦水，投訴外傭工作表現差。不過也有一部分人幸運請到盡責的外傭，照顧家庭起居之外，更待孩子如己出。有港媽發文大讚外傭兩年來非常盡責，為他們一家盡心盡力，更是感情深厚，惟外傭要辭職回鄉結婚，令她大喊不捨。



常送禮物勁錫小朋友

港媽於網上群組「表揚好姐姐開心分享區」表揚外傭過去兩年非常盡責。她指自己很幸福，第一次聘請外傭就請到好姐姐。她大讚外傭很疼愛家中兩位小朋友，經常自費買玩具送給他們：「成日送玩具、糖果同精品俾佢哋，我叫你唔好買咁密，你話忍唔住。我計過，呢兩年你買俾佢嘢嘅嘢，加加埋埋買左幾千蚊。」

盡責交待孩子狀況

外傭每晚都會報告小朋友放學後做了甚麼，更會提出建議他們要改善的地方。平日小朋友外出學習，姐姐都會盡量轉述他們與朋友、老師的交流，讓事主更了解孩子的狀況。

她更會陪小朋友學圍棋、國際象棋，平日也會一起練習、做功課，最後竟然厲害到一起比賽，成績更非常亮眼，令人刮目相看：「啲負責人由睇唔起你嘅眼神，一開始估你係玩玩下。到捉到一半特登行過去睇你同人對奕，最後再忍唔住拍手讚嘆你嘅水準。」

港媽發文感激外傭姐姐兩年來的照顧。（相片獲Carine Wong授權轉載）

家中最強後盾

港媽直言外傭姐姐是她的最強後盾，她知道事主上班辛苦，所以經常為她按摩；事主參加健身比賽時，她會為她準備營養餐，更叫她不用擔心，有她看顧家庭，給予事主不少信心。

日常生活細節全為他們一家著想，外出採購用品時會用盡所有優惠，精打細算又細心，連到街市買餸別人也會因她態度好計便宜點。即使懂得從不同途徑省錢，她也從不私吞一元半毫。

親友大讚「姐姐天花板」

外傭姐姐平日待人有禮，總是笑臉迎人，也懂得感恩，常讚事主是好僱主。連事主的親友都喜歡她，大讚她是「姐姐世一」、「姐姐天花板」。她平日盡量只會與香港人聊天溝通，因為不想聽其他姐姐分享負面經歷。

外傭姐姐工作了兩年已賺了不少錢回鄉建屋、買舖。近日她因結婚而辭職回鄉，令事主大喊不捨，不斷狂哭。她指外傭姐姐對她而言就像姊妹一樣：「我哋嘅感情已經深厚到好似家人咁，你就係我嘅妹妹。」、「佢喺我生命中出現左兩年，改變左我好多。希望之後可以好好keep contact，可以知道佢好好，就很好。」兩人感情深厚，令網民都為之感動，更大讚事主是好僱主，懂得感恩。

點擊即睇「2022聖誕親子好去處」↓↓↓