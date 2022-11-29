3款兒童水樽藏鉛毒風險　美國消費品安全委員會下令回收過萬水樽

水樽是學童每日上學必備用品之一，家長要小心為子女選擇實用且安全的上學用品。美國消費品安全委員會日前公布，三款由嬰兒用品製造商Green Sprouts生產之幼童水壺，底部破損後或令含鉛部件外露，小孩有機會誤飲「鉛水」而中毒。當局將回收過萬個涉事水樽，並呼籲已購買涉事產品的用家丟棄。



美國消費品安全委員會（CPSC）日前公布，由嬰兒用品製造商Green Sprouts生產之3款不鏽鋼幼童水壺，包括「6oz Stainless Steel Sippy Cup」、「6oz Stainless Steel Sip & Straw Cup」及「8oz Stainless Steel Straw Bottle」，因水壺內側底部部分有可能出現破損或脫落，令一個含鉛焊點曝露，或對小朋友帶來潛在鉛中毒的風險。CPSC表示，目前已接獲7宗相關產品破裂報告，但未有收到任何中毒或受傷個案。

鉛是有毒金屬，CPSC指，小朋友如吸收涉事水樽所釋出的鉛，或對健康構成影響。當局將回收過萬個涉事水樽，呼籲已購買涉事產品的家長盡快將之移離小朋友並丟棄。

生產商Green Sprouts事後亦主動聯絡已知消費者回收相關水樽，又在官網發表聲明，指一般情況下幼童使用該款水壺時不會接觸到底部焊點，故未有意識到相關產品存在健康風險，產品經檢驗時亦未有檢查相關底部焊點，「若我們留意到產品中有含鉛部件或會被兒童所接觸，我們絕不會售賣該產品。」Green Sprouts亦表示日後將不會再使用鉛作為焊接元素。

（photoAC圖片）

嬰幼兒易受鉛中毒影響

根據本港衛生防護中心資料所示，鉛可以透過進食、呼吸或皮膚表面吸收而進入人體，當人體吸收過量鉛，可導致急性中鉛毒，病徵包括腹痛及嘔吐；而慢性中鉛毒更可造成神經系統發展影響、貧血、高血壓、消化系統病徵、腎功能受損、神經系統受損、生育能力受損及不良懷孕。

嬰幼兒、孕婦及餵哺母乳的婦女亦較易受鉛影響，據世界衛生組織表示，年幼兒童特別容易受鉛中毒影響，高濃度鉛接觸會影響到大腦和中樞神經系統，引起昏迷、抽搐、甚至死亡。即使是沒有引起明顯症狀的低濃度鉛接觸，兒童大腦發育亦有機會受影響，影響智商及專注力等。