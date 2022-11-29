外傭衞生差沖涼毛巾用足一個月　屋企傳出死老鼠味始揭驚人習慣

與人同住最怕就是對方的衛生習慣差、難相處。如果對方是家中聘請的外傭，要打理家務就更令人頭痛。有港媽於網上大數家中外傭的性格和生活習慣差，有天在家中聞到死老鼠味，才發現對方的一項驚人習慣，令她深感無奈。



港媽於網上群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文訴苦，指家中外傭非常年輕，平日只需照顧10個月大的嬰兒和做簡單家務。買餸煮飯、送小朋友上學和洗澡、執房、洗衫都由僱主一家自行處理。但是外傭竟於11月辭職，稱是「太辛苦」，令港媽非常無奈：「我地對佢好包容」。

外傭難溝通難相處

她分享外傭有多項行為令他們無奈又激心。外傭首天入職已問是否可以吃家中所有食物，又要求開冷氣，更不斷追問僱主為何上一位外傭離職，答了仍重複問；生活用品如毛巾、橡筋、指甲鉗都要僱主準備；經常倒掉飲剩的湯，經多次提醒仍在沒有詢問僱主的情況下就倒掉。

最令人反感的是臨近外傭生日，她不斷提醒大家自己即將生日，僱主一家亦早已訂好蛋糕打算與她慶祝。誰知她在生日的前一日竟要他們一同揭日曆，指住自己生日的日期，令大家非常不滿：「屋企人開始好反感，唯有同屋企人講呢啲真係文化差異嚟」。

網民皆指這位外傭工作量少，但她仍不懂感恩。（photoAC）

一日只換一塊衛生巾傳死老鼠味

除了以上溝通問題，外傭的衛生習慣亦非常差劣。事主指發現她一條洗澡毛巾用了一整個月仍不洗，提醒她要洗毛巾時，她卻要求事主多買兩條毛巾給她使用。此外，有天事主聞到家中有死老鼠味，後來才發現原來是外傭月經來潮，對方更自爆一天只換一塊衛生巾，因為沒有錢買，即使有錢也只是寄回家。事主也只好讓她用家中的衛生巾：「老老實實，我真係第一次咁無奈」。

外傭衞生習慣差，一日只換一塊衛生巾。（photoAC）

事主表示很難理解外傭的想法：「每次都學習緊點同姐姐相處，同埋要企佢地角度去理解，真係好難。」她原本打算請外傭後就重投職場，讓她照顧家中其他小孩，但外傭卻提出離職，令她方寸大亂。

不少網民都留言表示事主已經很包容外傭，安排的工作量已算是很少，但對方卻自我中心和斤斤計較。大家都表示事主應該一早解僱她，斥責這位外傭是「極品」、「公主」。

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