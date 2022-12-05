憂孩子半夜哭聲太吵　爸媽發揮創意　預先準備奇招與鄰居皆大歡喜

要訓練寶寶睡過夜可不是一件簡單的事。外國一名媽媽就因為擔心在訓練過程時吵到鄰居，寫了超貼心的紙條讓鄰居看了都超感動。



寶寶哭不停本可令鄰居大感不滿，怎知這對父母卻能將這事變成一個增進鄰里感情的事情呢！（按圖了解）

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據《鏡報》（Mirror）報道，一名網民在Twitter上發文，某天他收到隔壁鄰居的紙條，由於內容十分有誠意又有創意，讓他決定將紙條內容跟網友分享。

紙條中寫到，由於寶寶在四個月大時進入睡眠倒退期，這對夫妻已經很久都沒有好好睡覺了。為了訓練寶寶睡過夜，夫妻倆決定開始使用「放任寶寶哭泣法」。這位媽媽說，他們希望能夠連續訓練寶寶四天，如果真的沒用，中間會休息一兩週，接著再嘗試四天。

媽媽在文中強調，夫妻倆絕對沒有忽視寶寶不管，但因為要訓練寶寶安撫自己，所以過程可能需要45-60分鐘。媽媽說，她每隔5-10分鐘就會去寶寶房查看，讓寶寶有安全感、不孤單。

不過由於過程中寶寶可能會哭鬧，媽媽也特別跟鄰居道歉。這位媽媽還說「如果你開始討厭我們了，請來敲我家的門，我會給你龍舌蘭好修復我們的關係。」媽媽也在紙條中幽默寫道：「這種龍舌蘭很便宜，但是可以安撫你的神經，已經經過測試、證明有效」。不僅如此，這位媽媽還說如果鄰居需要牛奶、糖、雞蛋也都沒問題，希望鄰居可以「把電視調大聲一點」，並為夫妻倆祈禱。

這張幽默的道歉聲明引發網友熱烈討論，截至目前為止已經有110萬人按讚，還有數千則留言。有網友大讚媽媽的處理方式很有智慧，直說「世界上需要更多這種鄰居」。而收到信的網友也很貼心地給予夫妻倆支持，特地做了布朗尼和餅乾，還準備紅酒給這對疲憊的爸媽打打氣。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】