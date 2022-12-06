外遊｜2022外遊日本出入境實用分享 即睇未滿18歲兒童的入境安排

因為疫情影響，太多人未有外遊了！因應各國政府放鬆出入境程序，大家都開始到處外遊，好好放鬆身心了！出遊日本時要注意，出入境的程序和防疫事項，最近有筆者在網上分享出入境注意事項，以及未滿18歲兒童的入境安排。

資料來源：Suetleimama雪梨媽媽



出發前先登記Visit Japan Web

由2022年11月14日起，入境日本可用Visit Japan Web登記疫苗接種紀錄(俗稱針紙)、入境審查表格和海關申報表。筆者跟丈夫已打三針日本認可的疫苗，只需要預先上載針紙。(註：需要審查針紙，建議大家盡早提交就更安心) 假如未打針或未夠3針，需要出發前72小時內取得的PCR陰性證明。



登記網站：https://www.vjw.digital.go.jp/

當針紙/PCR陰性結果完成審核，再登入Visit Japan Web就會得到藍色的「青」碼。

未滿18歲兒童的入境安排

小朋友同樣需要在Visit Japan Web登記，未打齊三針的小朋友會是黃色碼，但因為日本厚生勞動省規定，未滿十八歲人士在已打三針的父母/親戚/監護人同行下，就可以豁免打針/PCR的要求。

我們從關西國際機場(KIX）入境，基本上是拿着電話顯示「青」就可以走藍色的通道，沒有人掃瞄這個青碼，也沒有人問小朋友的打針狀況等，這方面感覺是頗為不嚴謹的。(反而從Visit Japan Web得到的入境和海關QR code，後來會在檢查護照時逐一掃瞄QR code紀錄)

戴口罩規定

入境日本時的指示是非常直接的：室內戴口罩、室外不用戴。

不過，逛景點時也看到不少日本人還是會戴著口罩，在千本鳥居也看到有告示建議旅客戴口罩，所以在人流較多時便會戴上口罩。（比較多是想尊重本地人的習慣）

回港檢疫手續

回港前需自行做RAT快測，把結果拍照紀錄備份。在機場check-in前要填妥衛生署的「抵港人士健康及檢疫資訊申報」：https://www.chp.gov.hk/hdf/列明自己的快測為陰性（填表時不用上載快測照片)，然後會得到一個綠色的QR code，check-in時航空公司也會查看確認擁有綠色code。

回港檢疫手續 （資料來源：Suetleimama雪梨媽媽）

到港後如常落機後，前往入境手續前會先做PCR，並用早前收到的綠碼和香港身份證作登記，然後每人獲發條綠色頸帶和印有barcode的咭紙，方便職員核對。完成PCR後，就可以循「佩戴綠色頸繩」通道前往辦理入境手續。

謹記之後需要下載「醫學申報通知書」https://www.chp.gov.hk/qoms/，輸入綠碼的最後4位數登記，便能下載通知書：包括頭3天的黃碼和之後的藍碼，安心出行App在連結網絡後便會自動更新。

順帶一提，通知書上的QR code亦有一組號碼，最後4位數將會用作每天呈交RAT結果之用。

筆者是首批享受簡化PCR的一群，除了到埗後在機場PCR，並只要在Day 2做一次PCR就可以了。

《本文内容獲Suetleimama 雪梨媽媽授權轉載》

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