01親子送禮：荃灣廣場 Disney主題綠悠夢幻聖誕

Christmas time! Red or green?由即日起至2023年1月2日，荃灣廣場L5 PLAY GARDEN將呈獻【Disney主題綠悠夢幻聖誕】，以木雕、綠色植物和燈光打造兩大主題「公主叢林派對」和「動物森林茶會」一共8大必影打卡位，包含Disney Princess 與 Disney Animals 主題的戶外裝置，快與一眾好友相約於5米高巨型聖誕樹下穿梭森系聖誕日與夜，慶祝聖誕！同場更特設期間限定店，於12月2日起開放，即日起設有逾250款商品包含「綠悠夢幻聖誕」主題限定精品及聖誕綠色植物，誓必令Disney粉絲瘋搶！



👉🏻👉🏻文末最底有送禮詳情👈🏻👈🏻

日夜大不同！ Disney公主和動物主題8大必影森系戶外打卡裝置

在Disney經典故事中，公主身邊總是圍繞着一群動物好友伴隨左右，也趁夢幻聖誕降臨到荃灣廣場。兩個戶外森系主題區域，以精巧木材和柔美綠色植物融合而成，白天日光下綠意盎然，晚上燈光下璀璨夢幻，8大必影打卡位彷彿在魔法中神奇誕生——20米長的打卡牆 - 「公主叢林派對」星光熠熠，4大最受歡迎的美女角色貝兒、白雪公主、灰姑娘及長髮公主以木雕剪影方式現身，約定大家瘋狂打卡；另一邊廂的「動物森林茶會」主題由富貴貓Marie、小鹿Bambi和兔子朋友Thumper、小飛象Dumbo和老鼠朋友Timothy主理，可愛度爆燈，誠邀各位森友在5米高巨型聖誕樹下享盡優悠森系聖誕日與夜！

+ 3

期間限定店逾250款Disney獨家及Francfranc 聯乘精品

除了森系主題打卡位外，即日起至1月2日荃灣廣場將於L1中庭盛大開設「Disney主題綠悠夢幻聖誕 • 期間限定店」，一站式匯聚逾250款Disney文具及Francfranc聯乘家品，當中包括「綠悠夢幻聖誕」主題限定精品、首度加推Disney Princess和Disney Animals的聖誕綠色植物及Francfranc聯乘的迪士尼公主家品及聖誕樹系列，粉絲們絕對不能錯過！期間限定店更設有「Disney Princess聖誕球拱門」和「小鹿Bambi聖誕樹」兩大打卡位，瘋狂搶購心頭好時也別忘了selfie打卡，跟大家分享覓得珍藏的喜悅！

荃灣廣場【Disney 主題綠悠夢幻聖誕】開放詳情

日期：即日起至2023年1月2日



時間：上午10時半至晚上10時

地點：L5 PLAY GARDEN

「Disney Princess & Disney Animals• 期間限定店」營業詳情

日期：即日起至2023年1月2日

時間：上午10時半至晚上10時

地點：荃灣廣場L1中庭

01親子送禮：荃灣廣場 Disney主題綠悠夢幻聖誕精品

只要跟隨以下方法，就有機會得到貝兒公主手提索繩袋（名額20個），讓小朋友與家人共度開心聖誕。

參加方法：

1. 讚好(like) 01親子 Facebook專頁

2. 讚好(like)、分享(Share)此活動帖子(Post)並設定為公開(Public)

👉🏻送禮帖文連結👈🏻

3. 在該活動Facebook帖子留言(Comment)及回答帖子內的指定問題，以及標籤(Tag)兩位朋友

👉🏻👉🏻問題：為甚麼想要貝兒公主手提索繩袋?👈🏻👈🏻

活動日期：12月12至12月16日

最具創意的 20 位參加者可獲贈貝兒公主手提索繩袋（1個）。

點擊即睇「2022 聖誕親子好去處」↓↓↓