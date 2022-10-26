秋天湯水│港媽分享秋冬湯水教學 祛濕健脾補氣血 生津潤燥

遇上轉季秋意漸濃，正適合煲靚湯進補。有港媽分享秋天湯水做法，有祛濕健脾補氣血之功效，更可滋潤補肺，味道清甜連小朋友也願意嘗試。

（資料及圖片獲小小豬Kinsey授權轉載）



入秋後常見喉嚨及皮膚乾癢，Facebook專頁小小豬Kinsey版主分享一款入秋滋補湯水，對氣虛、脾虛人士也尤有幫助。

材料：五指毛桃兩両、黨參兩支（約半両）、海底椰一両、雪梨乾二両、圓肉一両、扁豆一両、蓮子半両、百合半両、南北杏半両、紅蘿蔔一條、粟米一條、無花果四粒、蜜棗兩粒、陳皮一角及瘦肉約$50

圖片來源：facebook專頁 小小豬Kinsey

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小小豬Kinsey也結合網上資料，向大家分享食材功效：

五指毛桃：有補氣功效，可以強肺脾、祛濕，尤其適合氣虛、脾虛的人士。

黨參：補氣、提氣、養血，對中氣不足、身體虛弱受及脾胃虛很有幫助。

海底椰：有清熱潤肺、化痰止咳之效，對口乾、口氣、捱夜、皮膚乾燥、咳嗽痰少或經常說話者都很適用。

雪梨乾：有止咳化痰、潤肺、生津潤燥及清熱功效。雪梨本屬寒涼之物，但雪梨乾經過烤焗後反而潤而不寒，較適合小朋友及老人家。

圓肉：有補益心脾，養血安神的功效。

扁豆：有助增強免疫及健脾化濕，而且還具有抗菌，解毒的效用。

蓮子：有補脾止瀉，止帶，益腎澀精，養心安神之功效。

百合：有助養肺止咳、寧心安神，適合乾咳、捱夜、壓力大、失眠，及心煩氣躁人士，還可美容養顏。

無花果：清熱生津、健脾開胃及解毒消腫。

蜜棗：止咳潤肺、化痰平喘功效。

南北杏：可止咳下氣，潤燥消積。

陳皮：有通氣健脾，消滯健胃的功能。

粟米：健脾和胃，利水通尿，益肺寧心。

紅蘿蔔：就有助健脾消食，同埋化痰解毒。

（資料及圖片獲小小豬Kinsey授權轉載）