秋冬濕疹發作很難受？中醫師建議2款湯水、3個穴位助紓緩濕疹不適

入秋天氣乾燥，除了會容易令咽喉不適，也會容易導致濕疹復發。註冊中醫師許懿清博士指出入秋之後確實多了濕疹病人，建議可飲用多一些清潤湯水，以及按壓穴位保健，改善濕疹情況。内文附3個穴位按壓、2款湯水推薦。



肺弱、陰虛人士秋冬易濕疹發作 保濕很重要

註冊中醫師許㦤清博士指出，入秋後確實多了濕疹病人。在中醫角度「 肺主皮毛」，本身肺較弱的人士，都較容易濕疹復發。另外體質陰虛的人士都容易濕疹發作，她補充陰是指身體的一切滋潤物質，陰虛嚴重人士，本身欠缺滋潤，當秋冬燥邪明顯多了，就會令患者乾上加乾，皮膚自然變差，皮膚失去濕潤物質的保護，並且沒有刻意用多護膚產品，皮膚問題會更容易惡化 。

她表示紓緩病人濕疹，需要多管齊下，可吃藥解決身體固有問題，並且透過針灸疏通經絡，令經絡裡面的「 風走得快一些，氣血充盈一些，令皮膚滋潤。」，另外搽潤膚露都必不可少，坊間中醫診所處方的紫雲膏、黃連膏、甚至中藥材浸泡過當歸油，其實都有幫助。她指出治療情況因人而異，外内用藥都可能不同，但原則不變，就是一定要保濕。

推薦3個穴位 改善濕疹症狀

以下穴位，可以在每天早、晚，各按壓5回。以手指腹、用陰力，按壓穴位10秒，放手，雙側穴位交替按壓，重覆按壓每組穴位5次。

1.血海穴

位置：位於雙則大腿內側，髕底內側上2寸。

功效：養血祛風，潤膚止癢等功效。

2.曲池穴

位置：位於雙手肘部，先屈肘成直角，當肘彎橫紋盡頭處。

功效：具有疏風散熱，清熱止痕等作用。

3.委中穴

位置：位於雙側膝部後方正中處，即膕窩橫紋中點。

功效：具有泄熱通絡，有利血氣運行從而達到袪風止癢的作用。

示意圖

2款湯水 濕熱型/陰虛型濕疹患者適用

她建議市民可以多吃、多喝潤肺和清肺的食物，例如杏仁茶、枇杷果、雪耳百合糖水，也提醒燥熱人士不宜打邊爐時吃補藥湯底。濕疹患者應該避免吃生冷食物，因爲吃生冷食物容易令到脾胃受損，濕氣凝滯於身體。也不宜吃煎炸食物，秋燥再加上吃很多煎炸食物，會令身體更加燥。

1.土茯苓馬齒莧豬骨湯

• 材料：鮮土茯苓1斤，馬齒莧30，豬骨1.5斤，蜜棗4枚，陳皮1小塊，水3000毫升，鹽少許

煮法：全部材料洗淨，加水以大火煮滾後改文火煮2小時，加鹽調味即成。

功效： 土茯苓及馬齒莧皆有清熱解毒的作用 。 適用於濕熱型濕疹患者。每周服1-2次。

2.沙蔘麥冬潤膚湯

• 材料：麥冬30g，南、北沙參各30g，百合、玉竹各30克，瘦肉1斤，陳皮1小塊，水2000毫升，鹽少許

煮法：全部材料加水，以大火煮滾後改文火煮1.5小時，加鹽調味即成。

功效：全部材料都有養陰潤肺，潤膚去燥的作用。適用於血虛風燥、陰虛型的濕疹患者。每周服1-2次。

示意圖

坊間秘方不要亂試

註冊中醫師許㦤清博士指出坊間流傳不同治療濕疹秘方，例如金銀花水、芫荽水，她建議不要亂用，病人可能會對某些成分敏感，曾有家長用芫荽水幫小朋友洗澡，但兒子原來對芫荽敏感，反而皮膚越洗越腫。

根據她經驗而言，可以用片糖水、生粉水、甚至用一些浴油浸皮膚，達到保濕，紓緩乾燥性痕癢功效。有任何疑問都應請教中醫師意見。