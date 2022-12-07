港媽借子女過橋插隊如廁 拒絕被斥冇同理心 網民：唔好怪人唔讓

如果外出時小朋友突然尿急，不少人都會禮讓小孩，讓孩子不用排隊先行入廁所。不過有網民發文批評有港媽用小朋友尿急作藉口插隊，有人拒絕讓位卻被斥沒有同理心、斤斤計較。事主發文狠批此歪風，更表示「唔好怪而家啲人唔讓小朋友先」。



事主於討論區「香港討論區」發文，表示經常在商場排隊去廁所時，都會遇到有媽媽上前詢問能否讓位：「小朋友好急呀可唔可以讓佢去先？」明明旁邊有兒童專用廁所卻不用，反而要排隊用普通女廁。事主指有幾次讓位後，都見媽媽衝入廁格，而小朋友就在門外等候，認為家長是借用小朋友尿急作藉口插隊。

事主批評有不少港媽都會借子女過橋插隊如廁。 （photoAC）

她更表示曾經見過有人拒絕讓位，對方更直接回應：「嚟得廁所有邊個唔急？唔好等到瀨先帶佢嚟廁所啦，唔係每個人老馮要讓，隔籬都有小朋友廁所又冇人，你咪畀小朋友去小朋友廁所囉」，但這番說話引起要求讓位的母親不滿：「冇同理心，連小朋友都要咁斤斤計較，第時生咗小朋友希望你會記得自己講過嘅說話」。

有人曾拒絕讓位，結果被斥責沒有同理心及斤斤計較。（photoAC）

事主指平日都會禮讓長者，但現在見有母親拖著孩子要求讓位就想拒絕，批評他們不用兒童專用廁所：「而家咁多商場都有小朋友廁所專畀小朋友用，有得用嗰陣又唔用，冇嗰陣又係度嘈」，她指有很多家長都「唔老實」，借孩子作插隊藉口，在孩子面對撒謊：「好心做家長嘅就誠實啲啦，連去廁所都要講大話第時真係點教仔？」

網民都留言表示認同，指出不少商場都設有子母廁所，但有港媽卻堅持要用普通廁所，並要求他人讓位。這現象不僅出現在排隊去廁所，連搭車、搭地鐵都常有同樣情況。

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