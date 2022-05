張偉文失智｜曾以頭撞牆自殘 認知障礙症知多啲 日日飲茶可預防？

今年69歲的「靚聲王」張偉文近年身體頻傳警號,今年2月更曾確診新冠肺炎。據其經理人方俊近日接受傳媒訪問時透露,張偉文近期深受失智症(又稱認知障礙症、腦退化)困擾,甚至曾在老人院用頭撞牆自殘。



事實上,認知障礙症近年在本港愈來愈常見,隨着人口持續老化,預料患者人數在2039年將上升至約30萬名,情況不容忽視。



張偉文經理人方俊(右)透露,張偉文失智的情況漸嚴重。(資料圖片)

張偉文曾因亂扔雜物被調床位

據張偉文經理人方俊日前向傳媒透露,張偉文的失智情況愈來愈嚴重,又指老人院曾經向他反映,張偉文在院內曾經大力用頭撞牆及拍打牀板自殘,甚至還曾亂扔雜物而被院友投訴,院方因而需為張偉文調床位。

方俊慨嘆,因張偉文在疫情期間長期身處老人院及醫院,長時間未有與外界接觸,導致精神及反應等開始遲緩,失智情況愈來愈嚴重。

除了失智的情況外,69歲的張偉文的身體狀況亦令人憂慮。他今年2月曾不幸確診新冠肺炎入院,更一度傳出病危消息,幸最終康復出院。不過,一直深受糖尿病困擾的他目前需一直依賴輪椅出入,亦因為需長期卧床,而背部長出壓瘡。

每十名70歲長者有一名認知障礙症患者

事實上,張偉文的失智情況又可稱為認知障礙症或腦退化,而認知障礙症在現今亦愈來愈普遍。據世界衞生組織數據顯示,全球約有5,000萬個認知障礙症患者,且每年增長1,000萬宗新症,而阿茲海默症為當中最常見的認知障礙症,約佔六至七成。

在香港方面,目前本港每十名70歲或以上的長者便有一名患有認知障礙症;85歲以上的長者患病比例更增至每三名便有一名患者。當人口老化持續,預料患者人數在2039年將上升至約30萬名。

現時醫學界認為出現認知障礙症的成因大多是腦細胞死亡、腦細胞無法正常運作、腦細胞之間失去連結而出現認知功能障礙。除了年紀漸長會令細胞死亡,只要腦部有受傷、疾病,都可導致認知障礙症。

認知障礙症狀與自然老化的不同

症狀一:無法記住聽過看過的事物



認知障礙症最明顯的的症狀是記憶力下降。不過記憶力下降與健忘應該如何分辨?美國認知障礙症協會指出,符合以下幾種情況才稱為是記憶力下降。

1.無法記住聽過和看過的東西

2.忘記重要的日子或事情

3.重複詢問同一個問題

4.依序輔助工具來幫助記憶,例如便條紙、電子日程表,或需要家人不斷提醒。

自然老化:間中會忘記重要的事情,但不需他人提醒也可回想起具體內容。

症狀二:難以規劃及解決難題規劃事情時,比以往用上更多時間



1.無法規劃一件事情,例如規劃一日的行程。

2.無法依照計劃行事,例如跟影片做健身操。

3.難以集中精力做事。

4. 同一件事,比以前需要花多2倍或以上時間進行。

自然老化:只要別人稍為提醒,就能記起怎樣前往某個地方。

症狀三:難以處理日常瑣事



原本擅長處理的日常瑣事,也開始難以獨自處理。例如忘記了怎樣前往經常光顧的街市、無法列出每日待辦事項、出門去圖書館,總是會忘記攜帶圖書證、玩遊戲時,忘記了遊戲規則,例如忘記了打麻雀的規則。

自然老化:即使忘記了如果前往某個地方,只要他人稍微提醒就能回想起來。

症狀四:搞不清時間和空間



分不清自己身處的空間,例如常常分不清夢境與現實、無法準確描述所在的地方、不清楚自己身在何處。

另外,更會分不清時間,常見的情況有不清楚現在是幾月幾日和星期幾、更因混淆了時間,而不清楚有沒有做過一些事情。

自然老化:即使忘記了現在的日期,但很快就能回想起來。

症狀五:臉盲、色盲、難以平衡



認知障礙症的先兆是經常忘記別人的樣子、開始看不清楚顏色,甚至經常因為看不清楚而跌倒,閱讀時變得很吃力。

自然老化:更接近白內障的症狀,近視、刺眼,晚上視力更差。

症狀六:經常用錯詞語、說錯話



大腦難以處理複雜資訊,所以一閱讀就想睡覺。而且,減少詞彙量,所以說話時常常把一件物件講成另一件物件,像是「番薯」講成「番茄」等,而且不知道自己用錯詞語。

自然老化:有時想不起一些詞彙,但很快就能回想起來。

症狀七:經常把物品放錯位置



經常把物品放錯位置,像把拖鞋放進書櫃、水果放到垃圾桶等,過後更想不起自己把這些物品放到哪裡。另外,更可能因為找不到物件而懷疑家人、外傭偷竊。

自然老化:即使把物件放錯位置,但過後仍能回想起物件放在哪裡。

症狀八:判斷力及處理數字能力下降



原本擅於理財的人士,突然難以處理數字。同樣地,原本姿整、愛乾淨的人,變得不修邊幅、髒亂,或者不再堅持自己很重視的原則。

自然老化:間中出錯,例如忘記買某種食材。

症狀九:斷絕社交、不再工作



大腦已無法處理複雜的資訊,所以患認知障礙症的人可能難以維持長時間的對話。結果,他們可能斷絕社交,放棄團體活動和辭去工作,以避免尷尬。

自然老化:有時會減少社交,但過一陣子就可能重拾對社交的興趣,不斷循環。

症狀十:性格、情緒大變



性格變得多疑、困惑、沮喪、恐懼、焦慮、暴躁。

自然老化:容易固執,但情緒起伏不大。

認知障礙症的三個階段

初期



患者的學習與記憶障礙會愈來愈明顯。難以記起短期記憶,但長期記憶、語意記憶和工作記憶(如何吃飯)影響較少。這個時期,患者通常能表達簡單的想法及獨立地完成很多事情,但是大部分需要認知力的活動可能需要他人協助。

中期



中期患者的「認知」、「判斷力」和「理解能力」出現嚴重障礙,失去自理能力及進行大部分日常活動的能力。無法想起詞彙及經常用錯字詞,漸漸亦失去讀寫能力。難以完成複雜的動作,容易跌倒。記憶力再下降,可能無法認得親近的家人,也更難喚起長期記憶。

另外,患者的情緒不穩定,容易「鬧情緒」。對照顧者的要求,例如家人提點加衣時,會表現「冷淡」和「不合作」等。情緒不穩令患者容易失控,有些會出現行為問題,例如:突然哭泣、易怒、遊走、突發的非故意攻擊行為或拒絕接受照顧。

晚期



晚期患者腦部萎縮,相繼失去記憶系統、認知及其他大腦的功能。患者失去所有照顧自己的能力,需要完全依賴照顧者。完全不能分辨所有認識的人、時間或地方。

語言能力退化至說簡單的詞語或單字。頻密出現行為問題,包括坐立不安、沒有方向感、常迷失方向、遊走、易激動、驚恐、幻覺、幻聽、妄想、混亂及抑鬱等。

飲茶可預防腦退化?

據刊登在《Aging》期刊的研究發現,飲茶能有效預防、減緩,甚至改善認知能力下降。研究由新加坡國立大學、英國劍橋大學及艾塞克斯大學共同合作,找了36名年齡60歲或以上人士參加,並收集他們的健康、生活和心理健康資訊,為他們進行神經心理測驗及磁力共振成像(MRI)檢查,由2015至2018年進行研究。

分析結果後,研究人員發現,每星期飲用不論綠茶、烏龍茶或紅茶(black tea)至少4次,並維持約25年飲茶習慣的參加者,大腦連結能力效率更高。研究人員指,此結果證明,飲茶有助減低大腦區域連結能力被打亂,能更有效處理接收的資訊。

研究團隊補充,其實之前已有研究證明,飲茶的人相比沒有飲茶習慣的人,有較好的認知功能。研究找了957名55歲或以上的中國人參加,發現規律飲茶,可減低認知能力下降風險50%。這項研究同樣發現,不論你飲紅茶、綠茶還是烏龍茶,只要是茶葉沖泡的茶,每日飲最少200毫升,可有助減低認知受損,或患腦退化的風險。

飲茶對人體有益,主要因為茶葉含有生物活性化合物,包括兒茶素(Catechin)、茶胺酸(L-Theanine)、茶黄素(Theaflavin)和茶红素(Thearubigins)。這些化合物具有抗發炎和抗氧化的作用,或能有助預防腦部出現血管損傷,及神經退化(neurodegeneration)。

食莓都可預防腦退化?

刊登在《阿茲海默症與失智症》(Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association)期刊上的研究發現,改變飲食、運動的習慣,再增加腦力訓練可有助延緩腦退化。研究人員找了154位有阿茲海默症家族史的人,年齡介乎25至86歲之間,大多數人已出現認知功能大幅降低的情況,其中還有35人更診斷出有輕度認知障礙。

在檢測這些人的血壓、血糖、膽固醇、體脂、腰圍,還有荷爾蒙濃度之後,發現其共通性,「隨著腰圍變大,大腦負責掌管記憶的海馬迴(hippocampus)會縮小,會開始出現各種失智的症狀。」美國康乃爾醫學中心神經病學家Richard Isaacson就針對這部分,設計了一套預防方法,包括每周吃藍莓或士多啤梨半杯、每天食用橄欖油、每周做帶氧運動至少3次等,並進行18個月的試驗,結果不只改善了失智症患者的認知功能,對於健康的人,無論記憶力、思考能力都提升。

研究團隊補充,若已有認知障礙的人,必須要做到60%以上,才能提升認知功能,但對於健康的人來說,沒有做到60%,只做到一部分,認知功能還是提高了。

研究人員建議,大家仍需按照身體需求來改善生活習慣,所以在開始預防腦退化之前,不妨先去做全身性的健康檢查,並詢問醫生、營養師、運動教練自己適合什麼樣的生活方式,再來按部就班的執行,會比自己練習來得效果更好。

