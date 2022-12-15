01親子送禮：Shumiya 趣味家送出 精選Cardinal卡通拼圖

聖誕快到，想以超抵價入手高CP值嘅聖誕禮物？玩具店「Shumiya」即日起至2023年1月2日舉行玩具開倉，超過40個玩具品牌、過百款人氣玩具精品享有超值優惠，部分更低至4折，購物折實滿 $300仲送精美禮物，等大家慳住荷包狂掃心儀玩具，無論送禮自用皆盡慶而歸！



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多款人氣爆燈又好玩的玩具品牌瘋狂勁減，包括深受玩具迷追棒的「Takara Tomy玩具」、「San-X角落生物」、小朋友最愛的「Paw Patrol」、「Blippi」及「屁屁偵探」、近來大熱英雄電影的「蝙蝠俠」、「Black Adam」、氹幼兒一流的「GUND」、「SAGO Mini」、以及益智趣味兼備的「Kinetic Sand」、「Cardinal拼圖及遊戲棋」，相信總有一款合您心水！

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全線Peppa Pig 8折

全線Space Jam 4折

全線Tech Deck手指滑板8折 (單件裝除外)

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Shumiya聖誕玩具開倉

推廣日期：即日起至2023年1月2日

地址：葵芳新都會廣場1樓175號舖 (港鐵葵芳站D出口)

電話：6017 5426

Shumiya聖誕玩具開倉

【緊貼01親子】01親子送禮： 精選Cardinal卡通拼圖

只要跟隨以下方法，就有機會得到 精選Cardinal卡通拼圖兩盒（名額10個），讓小朋友與家人共渡開心聖誕。

參加方法：

1. 讚好(like) 01親子 Facebook專頁

2. 讚好(like)、分享(Share)此活動帖子(Post)並設定為公開(Public)

3. 在該活動Facebook帖子留言(Comment)及回答帖子內的指定問題，以及標籤(Tag)兩位朋友

👉🏻👉🏻問題：小朋友最鍾意哪一盒精選Cardinal卡通拼圖？👈🏻👈🏻

活動日期：12月15至12月20日

最具創意的 10 位參加者可獲贈精選Cardinal卡通拼圖 ( 兩盒 )。

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