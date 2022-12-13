英童墮冰湖3死1危殆 10歲小英雄欲救人身亡 家人：難以從噩夢醒來

撰文：小山
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英國前天（11日）發生兒童墮冰湖後身亡的悲劇。寒流吹襲下，英國氣溫急降至零度以下，不少地區出現下雪或結冰。西米德蘭茲郡（West Midlands）的一個湖泊早前出現湖面結冰，四名男童因墮湖後造成三死一危殆。

綜合外媒報道，上周日（11日）數名男童在英國西米德蘭茲郡（West Midlands）城市索利哈爾（Solihull）的一個湖泊玩耍期間，結冰湖面突然裂開，其中1人的腳插進湖水後墮湖，另外3名男童立刻上前拯救，嘗試助其脫險，可是湖面裂口愈來愈寬，其他3人亦繼而墮湖。

三名因墮進西米德蘭茲郡（West Midlands）一個結冰湖泊後不幸身亡。（圖片來源：Daily Mail）

湖水氣溫極低 男童獲救上岸後已心臟停止

救護員到場後迅速營救4人，幫忙救援的警察在缺乏額外安全和特別裝備下，仍毫不猶豫進湖救援。由於當時湖水溫度極低，4名兒童當時已出現心跳停止，事件中3名分別8歲、10歲和11歲的男童最終搶救不治，1名6歲男童情況危殆。

10歲男童英勇救人不幸身亡 家人：徹底崩潰

在意外中不幸身亡的10歲男童Jack Johnson有份幫忙參與拯救，Jack的姨姨在社交平台表示，Jack當時看見其他小朋友身陷險境，馬上跑到湖中嘗試拯救他們，讚揚外甥行爲英勇，對於釀成悲劇感到十分傷痛，同時為涉事家人禱告。「家人們都徹底崩潰，難以從這場噩夢中醒來，不能想像Jack媽媽會有多悲痛。」

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