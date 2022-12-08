免費聖誕活動｜大館設12米高聖誕樹　必睇檢閱廣場馬戲雜技表演

踏入12月，不少地方都開始洋溢聖誕氣氛，大館今年與香港賽馬會舉辦為期一個月的「小心意 • 大眾樂」節慶活動，除於檢閱廣場中心豎立達12米高的聖誕樹之外，每晚6時後更有燈光表演上演，適合一家大小打卡留影；大館亦請來來自世界各地的表演團體送上雜耍表演和聖誕音樂演出，各位家長不妨帶小朋友過一個富有娛樂性又溫暖窩心的聖誕節。



12米高聖誕樹配以燈光表演

由12月1日起，大館將舉辦一系列充滿斑斕色彩、悠揚音樂和繽紛樂趣的應節活動，每晚6時至9時30分，檢閱廣場12米高的大型聖誕樹將每隔30分鐘上演璀璨奪目的燈光表演，適合一家大小共慶聖誕。

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聖誕佳節亦是締造美好回憶的最佳時節，市民到訪大館時，可於「捕捉樂聚一刻」照相亭合照，並將相片打印出來留作紀念，或送給摯愛好友，作為聖誕心意小禮物。大館Fans更可享獨家預約登記；而現場訪客及顧客亦可於大館商戶作任何消費，憑有效收據於消費當日前往照相亭參與活動（不設預約及名額有限）。

國際級馬戲表演

大館和馬會致力以藝術、文化及歷史文物凝聚社區，這個古蹟群由12月9日起，更將變身成為趣味十足的馬戲表演劇場，邀請來自世界各地的表演團體呈獻娛樂性豐富的表演、活動和工作坊，當中包括英國雜耍先鋒團體甘迪尼雜技團（Gandini Juggling）的《雜耍情書》、日本頂尖單輪車舞蹈團UniCircle Flow《演舞吧!單輪》、本地創作舞團 TS Crew 與知名編舞家梅卓燕聯手創作的《猴!猴!猴!Merry Christmas》，以及由捷克當代劇場藝術家 Viktor Černický 擔綱演出的《登登登凳》。

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大館內超過30家的商店亦已為聖誕節準備就緒，以節日禮物、應季商品、藝術展覽和手工藝創作體驗傳播節日的溫馨歡樂。家長可與子女參加PAP Studio舉辦的彩繪玻璃相架工作坊，學習銅箔包裝及染色等工序，磨練手工藝技巧；文藝愛好者於TASCHEN書店消費滿1,000港元，更可獲贈由本地知名設計師 ZOEE 設計的免費手工書籤一個。

「小心意 • 大眾樂」聖誕樹燈光表演



日期：2022年12月1日至2023年1月2日

時間：每天晚上 6 時至 9 時 30 分，每半小時一次

地點：大館檢閱廣場

「捕捉樂聚一刻」照相亭



日期：2022年12月1日至2023年1月2日

時間：中午12時至晚上8時

地點：大館檢閱廣場

參加方法：成爲大館 Fans 可享優先預約登記，免費參與（另設名額予供大館Fans即場登記）／現場訪客及顧客可於大館商戶作任何消費，憑有效收據於消費當日前往照相亭參與活動 (不設預約及名額有限）

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