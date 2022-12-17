聖誕親子DIY｜超簡單聖誕玻璃樽裝飾3步驟完成 夜晚亮燈氣氛極佳
撰文：螢火蟲
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家長想與孩子動動手DIY聖誕節裝飾，但又怕難度太高？可以嘗試製作以下這款聖誕玻璃樽裝飾，只需幾款常見材料，以及幾個簡單步驟就完成！成品精美，更可以與小朋友一起在聖誕夜亮燈，極具節日氣氛！
資料來源：Grow up with Baby
家長可以邀請小朋友一齊參與，用簡單幾個步驟製作聖誕玻璃樽裝飾，為屋企加添聖誕氣氛。玻璃樽內有小小聖誕場景，熄燈後望著玻璃樽內閃閃發亮的燈光，氣氛極佳！大家不妨跟著以下步驟製作。
👇🏻👇🏻即睇聖誕玻璃樽裝飾材料及做法👇🏻👇🏻
相片及資料獲Grow up with Baby授權轉載
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