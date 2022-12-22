氣溫下降用錯保暖方法會造成反效果 顧問護師拆解3大禦寒謬誤

近日氣溫顯著下降，每個家庭都各出奇招保暖，但原來坊間流傳的的保暖禦寒方法，有部分並非真正有效？用錯方法有機會越禦越寒，更會導致患病，以及增加受傷的風險。九龍中醫院聯網老年科顧問護師梁燕玲姑娘逐一拆解3大禦寒謬誤，家長、小朋友和長者都可參考，齊齊注意保暖。

資料來源：伊院通 伊利沙伯醫院



部分坊間流傳的的保暖禦寒方法並非真正有效。（photoAC）

謬誤一：穿越厚越緊的衣服越保暖



不少家長認為孩子穿得越厚越好，但原來衣服太緊會導致血液循環差，太厚亦會導致關節活動不靈活，容易跌倒。

建議：

1. 內層可穿發熱衣或毛衣等一兩件衣服

2. 外層穿輕身的大褸，如輕便羽絨

謬誤二：天氣寒冷時應減少活動，避免受傷



缺乏活動使血液循環較差，影響關節靈活度。越少運動，肌肉量越少，長者更容易跌倒。

建議：

1. 可做簡單的拉筋暖身動作

2. 做運動應避開早晚的寒冷高風險時段

謬誤三：飲酒可以保暖



家長要注意酒精會令皮下血管擴張，飲用後反而加速身體散熱，難以保持體溫。寒冷天氣下過量飲酒可能會引致低溫症。

建議：

1. 在寒冷天氣避免過量飲酒

2. 攝取足夠的水份（每日6至8杯水）

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資料獲伊院通 伊利沙伯醫院授權轉載

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