氣溫下降用錯保暖方法會造成反效果 顧問護師拆解3大禦寒謬誤
撰文：螢火蟲
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近日氣溫顯著下降，每個家庭都各出奇招保暖，但原來坊間流傳的的保暖禦寒方法，有部分並非真正有效？用錯方法有機會越禦越寒，更會導致患病，以及增加受傷的風險。九龍中醫院聯網老年科顧問護師梁燕玲姑娘逐一拆解3大禦寒謬誤，家長、小朋友和長者都可參考，齊齊注意保暖。
資料來源：伊院通 伊利沙伯醫院
謬誤一：穿越厚越緊的衣服越保暖
不少家長認為孩子穿得越厚越好，但原來衣服太緊會導致血液循環差，太厚亦會導致關節活動不靈活，容易跌倒。
建議：
1. 內層可穿發熱衣或毛衣等一兩件衣服
2. 外層穿輕身的大褸，如輕便羽絨
謬誤二：天氣寒冷時應減少活動，避免受傷
缺乏活動使血液循環較差，影響關節靈活度。越少運動，肌肉量越少，長者更容易跌倒。
建議：
1. 可做簡單的拉筋暖身動作
2. 做運動應避開早晚的寒冷高風險時段
謬誤三：飲酒可以保暖
家長要注意酒精會令皮下血管擴張，飲用後反而加速身體散熱，難以保持體溫。寒冷天氣下過量飲酒可能會引致低溫症。
建議：
1. 在寒冷天氣避免過量飲酒
2. 攝取足夠的水份（每日6至8杯水）
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資料獲伊院通 伊利沙伯醫院授權轉載
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