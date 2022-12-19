親子食譜｜中醫推介兒童復元期食療 健脾益肺「紫准山小米雞粥」
孩子確診新冠肺炎後康復，家長會擔心他們會否受後遺症影響。而且近日天氣轉涼，孩子容易著涼生病，很多家長都會透過食療為他們進補身體。剛剛康復的小朋友，因脾胃尚未完全復元，若煲雞湯、老火湯給他們喝，有機會導致積熱問題。由中醫爸爸推介的「紫准山小米雞粥」不但營養豐富，而且健脾益肺，適合小朋友在復元期食用。
資料來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師
孩子剛生病康復，可能還沒有食欲。家長想讓他們進補身體，最好選擇一些容易入口和消化的食物。不妨嘗試以下由中醫推介的「紫准山小米雞粥」，讓孩子在復元期能補充營養。
「紫准山小米雞粥」功效：
紫准山： 健脾，益肺滋腎
小米： 除胃熱及豐富營養
天然雞肉粉： 不含味精及防腐，保留雞的營養
材料：
大米3份
小米半份
紫淮山粉湯匙
天然雞肉粉1茶匙
做法：
1.先將米及小米清洗乾淨
2. 米及小米浸泡40分鐘
3. 大火加入適量冷水+ 浸泡米
4. 天然雞粉加水煮15分鐘，再落米
5. 滾15分鐘，再轉小火搞拌，不斷加入適量水
6.大概45分鐘煮爛就可
7.完成後加入紫淮山粉就可以！
日常幫助復原的四類食物
適當吃些改善肺功能、提高血紅蛋白或抗氧化的食物。
第一類： 紫淮山、百合、杏仁、枇杷、梨、銀耳等有清肺潤肺功效，有助改善肺功能而加大氧的吸入。
杏仁蓮子紫淮山水
做法：各一匙即冲紫淮山及養肺蓮子穀物粉，300ml暖水搞勻即可
清潤養肺飲
材料：雪梨1個，黃耆 1錢，養肺彀穀物粉 2匙、冰糖少許
做法：雪梨、黃耆加冰糖燉30分鐘，最後加入養肺穀物粉，即可
第二類 ：含葉酸和維生素B12 ，動物肝臟、瘦肉、雞蛋等富含鐵，新鮮蔬果有助血紅蛋白生成，可增強運氧能力。
瑞士國寶
第三類 ：綠茶、番茄、蒜等含有能抗氧化物- 防止細胞受損 加強細胞吸氧能力
綠茶紫淮山水
做法：各一匙即冲紫淮山及養肝綠茶穀物粉，300ml暖水搞勻即可
第四類 ：亞麻籽、MCT oil 、魚油含有的Omega-3脂肪酸能夠擴張血管，預防血液凝固，讓血液能夠順暢地在體內循環。 而MCT中鏈脂肪酸油具快速代謝、易吸收、快速提升活力、抗疲勞、有助減肥、强化大腦的好處
資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載