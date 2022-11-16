港媽煩惱如何令兒子與爸爸更親近 專家指關係疏離 問題可能在媽媽

有媽媽日前向育兒及升學專家Ken Sir查詢關於丈夫與兒子關係每況越下，作為妻子應該如何修補他們的關係，Ken Sir指出這也是常常有家長向他提出的疑問，這也是香港家庭普遍面對的問題，但有一大忌更是很多媽媽造成父子關係疏離的原因之一，建議大家注意。



Ken Sir指出，除了鼓勵爸爸能跟孩子多相處，不要亂發脾氣、不要體罰外，也會提醒母親要在孩子面前稱讚父親的優點。他說:「不要趁爸爸不在家，一有機會就在背後批評他、嘲笑他，這樣爸爸回家時，孩子會跟父親有距離感，最後雙方都會很有挫敗感。」

如果你是一位父親，正正面對著上述的問題，自己又很想改善，那就請繼續看下去。

要解決一個問題，先要了解問題的成因，在香港，父親跟孩子關係疏離，除了夫妻間的問題外，很多時都是因為下列的原因:

1、父親陪伴孩子的時間不夠

在絕大多數人眼中，帶孩子主要是母親的責任，父親只要賺錢養家就可以。所以，很多時候，做父親的都沒有陪伴在孩子身邊，即使在家也是自顧看書、打機、睇電話或其他，很少真正參與到孩子的成長過程。

2、父親太嚴肅，導致與孩子不敢靠近

父親是一家之主，通常給孩子一種嚴肅的感覺，讓他們覺得難以接近。除了太忙碌之外，父親的個性也會導致孩子不願或不敢靠近，尤其是性格內向的孩子。

3、父親不會表達對孩子的愛

有調查顯示，接近七成的父親，都不懂或不會向子女親口表達愛意，這樣的父親，即使天天見面都會令孩子感到陌生，因為他們在表達情感的時候，忽略了孩子的需要。即便爸爸對孩子在行動中滿腔愛意，但孩子看來，爸爸也許還是個“玩伴”而已，未能成為交心的對象。

也許每一位爸爸都會說，自己是非常愛孩子的。可是也會有許多孩子說，爸爸一點也不愛自己。原因就在於，爸爸沒有主動把自己對孩子的愛表達出來。

那麼，到底爸爸要如何做才能拉近與孩子的距離？Ken Sir拍出爸爸要多抽出時間陪陪孩子，以孩子喜歡的方式和孩子親近、互動，以便讓孩子切切實實體會到爸爸的愛。



1、用心體驗孩子成長

孩子在成長過程中，父母的引導是十分重要的。父親能給予孩子更多的安全感，培養孩子更多的自信心、責任感、毅力和勇敢。所以，為父者要用心體驗孩子的成長。

當子女會叫人，會走路，能夠自己穿衣服……忙碌的父親們，是否總是覺得錯過孩子成長的各種精彩時刻呢?

其實，現今智能電話如此方便，可以花點時間，為孩子做一個備忘錄，提醒自己，在孩子成長的每一個階段，自己應該做什麼樣的準備？要用什麼樣的心情去面對？只有及時關注孩子的細微變化，才能成為一名合格的「好爸爸」。再者，這樣做，不止是孩子喜歡，太太也會對你更加欣賞。

2、最佳部署、備不時之需

孩子的成長總是很多出乎意料，做一個合格的父親，還需要提前做好準備，以備不時之需。

當看到一些動畫或者小故事時，你可以用心把他記下，當孩子不願意和你溝通，或者你與孩子相處時沒有話題，可以用上這些平時儲備的知識，突破和孩子間的隔膜。

當你發現孩子不喜與你親近，有意疏遠你，請你加強警惕，因為也許是孩子和你的關係變化的開始。這個時候，你要學會找些事情來吸引孩子的注意力，讓孩子覺得自己的父親是愛自己的，無論發生什麼事情都有父親這個強大的後盾。

3、母親需要做橋樑角色

男仕們比較粗枝大葉，在照顧孩子上往往耐性不足，而媽媽們，由於性格相對溫和、心思細膩，就很好的彌補了爸爸的不足，在孩子與父親之間，搭建了一座交流的橋樑。

在日常生活中，母親可以多帶動孩子與父親玩遊戲，例如騎膊馬，不但使孩子有很好的投入度，而且大肌肉訓練，有助孩子的平衡感覺和空間感覺，對孩子的心理發展、前庭感和本體感十分有利。

而當爸爸與孩子有了隔閡，或者雙方交流有困難的時候，媽媽也要及時安撫孩子的情緒，並幫助爸爸，學會如何和孩子相處。通過媽媽的幫助，讓父親成為孩子心目中的大朋友，從而更加親近。

母親的「親」和父親的「親」都是同一個「親」，這個親不單單表示親人的，它還有「親愛」、「親密」、「親情」的意思。請父親們盡力將親字表現出來，讓自己的子女感受到你無比的愛。