用錯方式表達關心或造成反效果 SEN媽媽分享2大相處方式改善關係

家長照顧孩子時，往往都有自己一套表達愛意和關心的方式，但孩子卻未必感受到，更可能覺得有壓力。EmpowerWomen成員Minnie和Angie分享了她們照顧SEN孩子時學會的溝通和相處模式，家長可以參考，從而調整與孩子的溝通方式。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



Minnie的兒子今年17歲，4歲時被診斷出患有專注力不足、亞氏保加症及讀寫障礙。Angie的兒子現年10歲，3歲時被診斷出患有專注力不足、亞氏保加症。照顧SEN孩子的過程中為她們帶來不少啟發。

Annie指她對自己要求很高，會為自己定下很多目標，要達標才覺得自己完成，甚至是成功。如果未能達標更會感到失落、懲罰自己。她從來不會欣賞、嘉許自己，擔心會因此驕傲，失去進步的動力，一直都對自己很苛刻。

欣賞孩子的努力和進步

不過SEN孩子卻有自己的發展步調。她發現兒子的進度不如她所預期，一度感到迷茫，但後來她也逐漸摸索到合適的相處方法：「我慢慢學懂了，我會與他慶祝他的小進步，欣賞和嘉許他的努力。」有次兒子的練習成績有進步，Angie便讚賞並肯定他的付出：「你真的很用心去完成這個題目，分數比以往高，你當中一定付出了很多努力。我們一起去慶祝，你想怎樣慶祝呢？」

小小肯定能帶來很大滿足感

兒子聽畢感到驚訝，覺得只是一件小事，不過Angie仍肯定地告訴他：「媽媽真的很欣賞你，覺得這是值得慶祝的事。」兒子也非常高興，選擇喜愛的餐廳慶祝。自此兒子會主動與Angie分享自己的進步，Angie也會持續與他慶祝，也發現兒子有正面轉變：「原來這個小小的肯定、嘉許和慶祝，為他帶來很大的滿足感，令他更有自信，願意跟我分享他的成果、成就。」

她與兒子的相處也令她有所啟發：「我開始學習欣賞自己，嘉許自己的努力。我變成更愛自己和欣賞自己。我發現原來我容許自己，為了一些小事去慶祝和嘉許的時候，我更容許自己這樣去欣賞小朋友。」

小小肯定已經能給予孩子自信心和滿足感。（photoAC）

用錯方式關心或造成反效果

Minnie也從兒子身上得到不少啟發。兒子Russell言語表達能力不強，也不懂得跟人溝通，但是他的情感表達能力卻比一般人強。有次Russell做功課時，Minnie不自覺地多次催促他，兒子感到壓力大便開始哭：「你只懂得會說：『快些、快些』很大壓力呀。你令我覺得自己做得很差，很不好。同時我知道你是關心我的，為什麼你不直接跟我說：『我很關心你，我想鼓勵和支持你』？你說加油就可以了。」

當刻Minnie才醒覺原來自己用錯了方法。她很倚賴用言語溝通，覺得用言語就能夠表達到對他人的關心和愛。她以為說「快點」能給予兒子動力，但他卻感受不到。原來簡單直接地說「我愛你，加油」更好。自此「加油」就變成他們的暗號，他們一說「加油」就等於「快點」。Russell每次做完功課更會大聲說「我愛你」。

簡單一句表達愛意已足夠

很多時父母都想跟孩子表達關心和愛，但卻不自覺地用了令孩子難受的方法。有些家長下班回家習慣第一句就問：「做完功課了嗎？」。其實背後是很想與孩子互動，但全日都沒有見面，家長的第一句說話卻是催促、關注其他事情。孩子還未感受到家長的關心和愛，只是覺得家長是將重點放在他們的學業成績或行為上。

其實家長想表達關心，只需簡單說一句：「我下班回來很掛念你」，或者給孩子一個擁抱，直接地表達感情就已經足夠。

影片來源：

父母必須學懂的溝通和相處模式

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

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