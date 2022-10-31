親子關係｜鮑姐精湛演技流露移民潮下長者心聲 感到灰心、被遺棄

移民潮之下，很多人都正面對分離的議題，有人不適應顯得愁雲慘霧，有人面對新環境，每天都需要有強大心境應對一切。而某些個案，更是年青一代移民，留下年老的長輩，面對親人移民，年老一輩又怎樣看呢？他們會否感到被遺棄或孤單呢？劇集《下流上車族》由林敏聰、江美儀、鮑起靜等主演，當中鮑姐與林景程（飾兒子）因移民問題而產生衝突，鮑姐因怕未能適應以及不懂日文便拒絕移民，更不理解兒子為何要移民。



劇中鮑姐斥兒子為妻兒移民是拋棄母親

某集劇情中，兒子家寶（林景程飾）向母親Emma婆婆（鮑起靜飾）表示要移民，更認為母親留在香港也不錯。因為公屋租金便宜，只要兒子不除名，母親仍可在現時的房屋裡。不過Emma婆婆卻認為是兒子拋棄母親，隨即錄音向他責罵「到底我做錯咗咩事？我係你阿媽，阿媽而家唔及老婆親？你唔理我喇，我養到你咁大」，不過突然考量之下就將錄音刪去。

隨即錄製另一段錄音，原因是想到日本陪伴兒子及孫兒，不想被人拋棄。錄音如下「我而家學緊日文架啦，仲學緊食日本嘢，隨時都可以移民到日本。」、「不過日文五十音好難學，最多我過到去唔出街，唔同人講嘢」！從錄音可聽出她對於新環境的不安，更因不懂學日文而感到灰心，直言不外出、不與人談話算罷。不過這次，她決定再次刪去錄音。

最後一次錄音惹人心酸。她說因為生活習慣不同，與媳婦有少許磨擦，猜不到他們會攜子回到日本；及後，她更說兩位老公都離開人世，我只剩下兒子，向兒子問道「係咪都唔想要我喇？」

無奈接受兒子移民事實 盡母親能力向兒子外夫示好 望兒子生活好些

《下流上車族》昨晚（10月25日）播出的劇情講述，Emma婆婆與兒子和好，她更主動以日文讀出道歉信予兒子外父，望向親家道歉，並希望他們一家能與兒子和好相處，好讓兒子壓力減半。



Emma婆婆道歉信的內容是「抱歉，我錯了，我對你的女兒不夠好，請你寬恕。我只有一個兒子家寶，我一直不懂管教，但他願意學也能吃苦，希望你多給他機會，不要再罵他，拜託你了！家寶只要得到家人支持，他便可以做好女婿、丈夫和父親的角色，拜託你們了！」

家寶稱讚媽媽日文說得不錯，Emma婆婆解釋早期因學習速度慢而被同學討厭，更被斥拖慢課程進度。這段內容是專程找老師學習，雖然道歉信上全是中英拼音，但能夠流利讀出來也是不容易。



家寶也說未錯聽過媽媽道歉，這次竟然為他向其外父道歉，相信他也感受到媽媽滿滿的愛。

Emma婆婆稱自己不懂教兒子，而且脾氣太壞，為他帶來不少壓力，並說「阿媽唔識教仔，你真係唔好學我啊，你要好好教太郎」。最終，他們和好如初、冰釋前嫌，劇情非常感人。