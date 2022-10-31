親子關係｜鮑姐精湛演技流露移民潮下長者心聲 感到灰心、被遺棄

撰文：阿言
出版：更新：

移民潮之下，很多人都正面對分離的議題，有人不適應顯得愁雲慘霧，有人面對新環境，每天都需要有強大心境應對一切。而某些個案，更是年青一代移民，留下年老的長輩，面對親人移民，年老一輩又怎樣看呢？他們會否感到被遺棄或孤單呢？劇集《下流上車族》由林敏聰、江美儀、鮑起靜等主演，當中鮑姐與林景程（飾兒子）因移民問題而產生衝突，鮑姐因怕未能適應以及不懂日文便拒絕移民，更不理解兒子為何要移民。

劇中鮑姐斥兒子為妻兒移民是拋棄母親

某集劇情中，兒子家寶（林景程飾）向母親Emma婆婆（鮑起靜飾）表示要移民，更認為母親留在香港也不錯。因為公屋租金便宜，只要兒子不除名，母親仍可在現時的房屋裡。不過Emma婆婆卻認為是兒子拋棄母親，隨即錄音向他責罵「到底我做錯咗咩事？我係你阿媽，阿媽而家唔及老婆親？你唔理我喇，我養到你咁大」，不過突然考量之下就將錄音刪去。

隨即錄製另一段錄音，原因是想到日本陪伴兒子及孫兒，不想被人拋棄。錄音如下「我而家學緊日文架啦，仲學緊食日本嘢，隨時都可以移民到日本。」、「不過日文五十音好難學，最多我過到去唔出街，唔同人講嘢」！從錄音可聽出她對於新環境的不安，更因不懂學日文而感到灰心，直言不外出、不與人談話算罷。不過這次，她決定再次刪去錄音。

最後一次錄音惹人心酸。她說因為生活習慣不同，與媳婦有少許磨擦，猜不到他們會攜子回到日本；及後，她更說兩位老公都離開人世，我只剩下兒子，向兒子問道「係咪都唔想要我喇？」

無奈接受兒子移民事實 盡母親能力向兒子外夫示好 望兒子生活好些

《下流上車族》昨晚（10月25日）播出的劇情講述，Emma婆婆與兒子和好，她更主動以日文讀出道歉信予兒子外父，望向親家道歉，並希望他們一家能與兒子和好相處，好讓兒子壓力減半。

Emma婆婆道歉信的內容是「抱歉，我錯了，我對你的女兒不夠好，請你寬恕。我只有一個兒子家寶，我一直不懂管教，但他願意學也能吃苦，希望你多給他機會，不要再罵他，拜託你了！家寶只要得到家人支持，他便可以做好女婿、丈夫和父親的角色，拜託你們了！」

家寶稱讚媽媽日文說得不錯，Emma婆婆解釋早期因學習速度慢而被同學討厭，更被斥拖慢課程進度。這段內容是專程找老師學習，雖然道歉信上全是中英拼音，但能夠流利讀出來也是不容易。

家寶也說未錯聽過媽媽道歉，這次竟然為他向其外父道歉，相信他也感受到媽媽滿滿的愛。

Emma婆婆稱自己不懂教兒子，而且脾氣太壞，為他帶來不少壓力，並說「阿媽唔識教仔，你真係唔好學我啊，你要好好教太郎」。最終，他們和好如初、冰釋前嫌，劇情非常感人。

+1
輕鬆備戰測考│女兒拖延症嚴重 專家教媽媽用1招有效改善問題大閘蟹性質寒涼　5款食物切忌同時進食　恐出現上吐下瀉甚至暈眩孩子爭執爸媽「看熱鬧」更好？偏心傷害大　專家教你處理3大重點大腦發育關鍵期11種營養素不可少　0至3歲幼兒這樣吃補腦又補眼專家指玩是必須 可培養專注力、解難力、批判性思考及溝通協調力台慈父送兒子最後一程 託快餐店早上備兒子最愛食物作最後告別八旬嫲嫲特意入城見證孫女幼稚園開學 一個舉動讓孫女永生難忘教養｜仔仔太黐身港媽靈機一動畫時間線解釋日程大不同：同佢講數萬聖節｜港媽自製萬聖節親子便當　搞怪造型滿滿「驚」喜！兩歲女兒鼻孔塞了硬物 即時入急症室 何基佑親述入急症室經歷熱氣、脾虛、氣虛易致便秘 中醫爸爸教4招不吃藥改善兒童腸胃功能10個月大兒子異常瘦弱 父母看閉路電視揭女傭下藥 崩潰爸媽難接受譚凱琪撰長文剖白在職媽媽心聲　兼顧工作家庭不易需要勇氣堅持餵哺母乳｜餵哺母乳可變瘦?媽媽崩潰碼數變大 改變這個習慣助減磅
親子
親子關係
健康一家人