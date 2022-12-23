1-3歲幼兒做家務能訓練自理能力 兒童物理治療師教3大引導技巧

孩子懂得行走後，喜歡到處探索，對任何事物都感到好奇，常常希望能幫助做家務。有家長會怕孩子越幫越忙，因此拒絕他們，但原來做孩子能藉著做家務學習自理能力。台灣兒童物理治療師分享3大引導技巧，可以教導孩子做家務，更有不同年齡的孩子適合做的家務。

資料來源：兒童物理治療 鄧琪蓉



孩子做家務是學習自理能力的重要機會。當孩子正處於看到甚麼都好奇、甚麼都想參一腳的階段，家長可以把握機會，善用孩子這時候的好奇，來引導他們幫幫忙！

孩子從幫忙開始，再到自動自覺的過程，都需要父母從旁協助，幫助他們慢慢建立生活習慣。孩子從自己的個人衛生清潔開始，到可以陪著父母一起完成一件事，都有助他們慢慢累積自理經驗。

幼兒一歲左右可以開始自己丟尿布；兩歲左右可以幫忙抹枱；三歲可以倒垃圾；四歲可以遛狗。他們從打理小範圍到打理大範圍，從照顧自己到照顧大家，都能一步一步逐漸累積經驗及成就感。幫助孩子培養愛做事的特質，能有助建立他們的自制力及自信心！如果你的孩子也愛幫忙，千萬別嫌棄他們幫倒忙，不妨耐心陪他們一起練習，或者會有意想不到的成果。

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資料獲兒童物理治療鄧琪蓉授權轉載

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