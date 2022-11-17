小朋友揸筆姿勢不良 易增正中神經壓力 專家教正確握筆方法

小朋友學習的第一步少不免要學習握筆，有專家指出握筆時手腕屈曲，會增加手掌側組織的壓力，究竟正確的握筆姿勢應該是怎樣？詳情請看下文。



握筆時手腕屈曲 增加手掌側組織的壓力

小朋友學習的第一步少不免要學習握筆。理大康復治療科學系助理教授（物理治療）鄺偉恒博士指出最常見的握筆姿勢就是食指和拇指指尖拿住筆桿，中指托在筆桿下方，而無名指尾子則屈起在手心。但都要小心握筆時手腕屈曲，這樣會增加手掌側組織的壓力，例如正中神經等。並且正確的持筆筆桿應該會在虎口位，否則會令小朋友難以控制筆桿寫字。

正確姿勢：

正確姿勢

錯誤姿勢：

手腕過分屈曲

手腕過分屈曲

沒有將筆桿放在虎口位置

沒有將筆桿放在虎口位置

尾指應該屈向手心

尾指應該屈向手心

幼兒班階段可訓練學生的寫前技巧

根據《學前教育課程指引》資料，研究報告建議當幼園教師要求學生書寫中文字時，他們應 著重選擇一些以直筆及橫筆為主的中文字。應首先教授學生如何辨別中文字的不同部分，然後才讓他們實際學習如何書 寫中文字。報告並列出相關幼稚園學生學習寫字的原則：

幼兒班（3至4歲）

幼稚園教師不應期望就讀幼兒班的學生能夠寫字。在要求學生書寫前，須先培養其學習寫字的能力、訓練學生的寫前技巧，例如小肌肉的運用能力、手眼的協調及方向的概念。

手眼的協調活動包括 拍球、鎚錘床、打彈子、砌積木、拼圖、填色、剪貼、玩迷宮、 將膠圈輪流滾出及接回、玩手指偶等。

訓練小肌肉的運用能力 ： 包括拼圖 、 搓粉糰或泥膠、穿線、按瓶口的大小配上不同的瓶蓋 、玩沙、繪圖、色糊畫、圖片的堆砌、拼砌及鑲嵌等。

幼稚園低班（4歲至5歲）

應仔細觀察學生在寫字能力方面的表現，從而安排適合的寫字活動或寫前的準備活動。

幼稚園高班（5歲至6歲）

可在這階段開始讓學生寫字，因為大部分學生已具備學習寫字的能力。

資料來源：https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/curriculum-development/major-level-of-edu/preprimary/pre-primaryguide-net_tc.pdf

理大康復治療科學系助理教授（物理治療）鄺偉恒

理大康復治療科學系助理教授（物理治療）鄺偉恒