東華三院黃士心小學 啟迪潛能 發揮專長 成就豐盛人生

提升學習動機 發展潛能

「In Wong See Sum, We Strive for Success!」學校期望透過多元教學,及與家長攜手合作,建立緊密關係,一起讓孩子邁向成功,讓他們做到「Work with your heart」(用心做事)、「Say kind words, do the right thing」(說好話、做正確的事)及「 Smile and sparkle on」(微笑及發光發亮)。

學校運用多元教學策略及不同學習工具,設計有趣、有意義且富挑戰性的活動,讓學生期待學習,並主動尋求學問。教師在課堂中善用電子工具,並透過閱讀月及節日活動,加強同學的探索及延伸學習能力。學校於本年度參與由「教育大同」主辦的體驗式教育項目「感.創.做」大本營,於一、二年級進行「Learning by Doing」跨學科課程,為學生提供多元的「動手做」活動,如製作「我的小圖書」、「情緒瓶」等。學生能從中學習新知識,並培養敢於表達及主動探索的良好學習態度。

融會貫通 啟發學生創意

學校積極推動STEM教育,增加跨學科學習模式,設計以能力導向及任務導向為主的教材,希望學生關顧身邊人和事,洞察到別人的需要,並善用簡單材料,讓學生合作,共同製作小發明。本年度,學校一班小五學生設計了「智能感應椅」,鼓勵長者坐著時多做運動,並成功入圍「香港創科展」。

學校常識科及電腦科參與優質教育基金舉辦的「QTN計劃—小小科藝創建師」網絡計劃,為教師提供課程規劃及實作技能培訓。校方在規劃STEM課程時,讓學生的知識延伸和融會貫通,並加入專題研習學習模式。例如六年級的「環保太陽能車」專題研習,讓學生了解空氣污染問題,製作太陽能車,運用編程製作電子計時器等,並探究改良方案,使太陽能車能夠成功行駛。研習能啟發學生思考,將課堂知識學以致用。

學校重視拓闊學生的全方位學習經歷,同時邀請家長參與其中,讓家長了解學生的學習過程。學校透過鼓勵學生走出課室,讓學生在戶外的學習環境探索生活中的有趣的事物。例如,一、二年級的學習主題為「生命農夫」,學生能親身到農莊體驗「一分耕耘,一分收穫」的耕種之樂;三、四年級主題為「愛護動物,欣賞萬物」,學生能親親大自然,近距離與動物接觸,並探討有關尊重生命及防止虐待動物的議題。五、六年級主題為「模擬人生,計劃未來」,學生能加深認識自己,為自己訂立長短期目標,更能於一天內經歷模擬人生,讓他們十分難忘。

培育正向價值觀及健康身心靈

學校相信每個孩子都有不同潛能,故學校給予機會讓學生自主學習,發揮才能。在體育及音樂活動方面,學校均締造平台,使學生更能肯定自我。近年學校在運動範疇上推動專家入課,讓孩子體驗多種體育項目;而在音樂活動方面,學校已成立合唱團及管弦樂團,團員經常參與不同表演,如參與「聖誕頌歌節」及著名小提琴家姚珏舉辦的「弦外之音」音樂會,擴闊成長經歷。

學校重視正向教育,教師均善用正向語言,把正向教育元素帶進課室。學校於本年度特別延長了班主任課時間,讓班主任能充分地建立良好師生關係。學生亦能於早會時段,與班主任及同學分享心事、慶祝生日及進行班務會議,讓他們在充滿關愛的學習環境成長。

小學檔案

校長:黃頴心女士

校監:蔡加怡女士

學校地址:新界青衣長安邨第一期校舍

學校聯絡方法:wssps@tungwah.org.hk