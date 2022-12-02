老婆懷孕被解僱遭老公埋怨點交租食飯勸搵工感心淡：搵錢機器人咁

不少人轉新工後發現懷孕，都會過了試用期才告知公司，怕丟了工作。近日有女網民發文分享，指轉工後發現懷孕，有日通知公司後因身體不適請病假，結果被解僱。而丈夫得知後竟責怪妻子，更叫她找新工作，令她心淡直言自己是「搵錢機器人」。



女網民於討論區發文，指自己於婚前已因金錢問題心存芥蒂。她與丈夫結婚前同居，當時她月入4萬，對方月入2萬，男方每月只需交1萬，其餘費用由女方承擔，包括租金、水電煤、食物費用、保險、雙方家人家用等。

結婚買樓全由女方出錢

男方沒有積蓄，所以婚禮十幾萬支出都是女方繳付，連後來搬屋租樓、傢俬費用都是事主負責。兩人於外國購置了一間屋收租，首期都是由事主繳交，寫兩個人名。而丈夫更得寸進尺，叫事主問香港銀行借錢，買第二間屋繳首期。對方一直花費她的金錢，更視作理所當然，令她感到不滿：「我個心其實都有啲唔服，因為我老公覺得我有啲錢所以我出係完全無問題，但我覺得男人係咪應該有啲負任感。」

事主一直負責家中主要支出，對方卻視為理所當然。（photoAC）

想在家安胎遭丈夫拒絕：「點交租食飯」

婚後情況沒有好轉，事主指自己剛轉新工不久後就發現懷孕，每日都孕吐、身體不適。她曾暗示想在家安胎，測試丈夫有甚麼反應，但他的回應卻令事主非常失望：「佢答我，你一定唔可以唔返，你唔返我哋點交租食飯，咁其實我都知道我唔可能返，不過佢完全冇考慮我感受令我好失望。」

懷孕被炒反遭老公埋怨

事主於孕期第10週通知公司自己懷孕，當時她因身體不適請了一日病假，結果被公司解僱。丈夫得知後便責怪她不應請假：「要保住份工就唔可以請假」。事主指雖然丈夫的話不無道理，但卻令她非常難受：「但我個心真係好唔舒服，佢而家似當我係搵錢機器人咁。」

後來丈夫更要她早日找到工作：「咁你想我點？唔通返多份工養你哋？我而家返一份已經好攰，而家我份人工係得咁多，唔係我想要多啲就有多啲，總之你點都要搵到份工，人工低啲都要做住先。」

她亦質疑自己是否做錯：「有時我諗其實係咪我問題，唔係我老公問題，或者我真係唔應該請個日假，我老公咁現實先係正常？我媽就成日話我蠢，個男人咁無承擔都嫁。」

事主對丈夫的態度感到心淡，更覺得自己是「搵錢機器人」。

網民斥責丈夫離譜自私

不少網民都留言斥責事主的丈夫離譜，將她的付出視作理所當然：「呢段關係入面可以話大部分都係你付出緊，佢享受緊」、「你呢個老公真係好差，你有咗小朋友完全都好似冇再體貼你」、「替你傷心，嫁咗一個超級自私鬼」。

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