兒童飲食｜乳酪加熱吃喝 益生菌隨時全滅 不想太凍便吃可這樣做
撰文：NOW健康
出版：更新：
天氣寒冷，這也影響飲食習慣，許多人將冰飲換成熱飲，不過，有來自台灣的營養專家提醒，乳酪及乳酪飲品等是不能加熱，因為內含益菌、微生物，一旦處於高溫狀態就會死亡，如此便失去補充益生菌的目的。
台北醫學大學保健營養學系教授劉珍芳指出，含有益生菌的乳酪、乳酪飲品等乳製品，都需放置於冰箱冷藏保存，原因在於有益菌等微生物只能存活在低溫環境。
冬天低溫，若要食用這類乳製品，不建議加熱，因為溫度只要超過55℃，微生物菌體就可能死亡。
相關文章：早餐｜孩子上堂不集中？6款高熱量食品早上別吃 穀麥比煙肉更糟
+11
劉珍芳表示，大家可以將乳酪等發酵乳品放置於室溫，等待10至15分鐘，稍微回溫後再食用。如果喝熱牛奶，也就注意溫度，不宜過高，如果煮到沸騰，蛋白質就會遭受破壞。
由於「純」乳酪及乳酪飲品等發酵乳品偏酸，劉珍芳建議，可以添加新鮮水果或是穀片，增加甜味及口感，因為含有豐富的膳食纖維、蛋白質、益生菌，可以視為健康早餐。
再者，大部分乳酪及乳酪飲品產品偏酸，業者習慣添加甜味劑，並加入草莓、藍莓等口味，劉珍芳提醒，大家在食用、飲用發酵乳製品時，一定要注意熱量，免得變胖。
台灣食藥署則提醒，從雪櫃取出乳酪後，務必儘速食用，剩餘部分，請冷藏（7°C以下）保存，並在保存期限內食用完畢。
【延伸閱讀，更多健康飲食建議】
有兩種食物不宜隔夜翻熱食 營養師：引起小朋友腸胃不適影響健康
+4
兒童身高｜牛奶早上喝 不及這時間喝更好？原來這是骨質成長時段
+4
牙齒脫落｜女兒跌倒撞甩牙 爸爸神應對成功保牙 關鍵在保持濕潤濕疹｜誤信偏方「花露水」搽皮膚？或能短暫止癢 卻更易持續發炎兒童健康｜10歲男童有蛋白尿 父母急帶求診 醫生卻說常見於學童新冠肺炎｜二次確診症狀會更嚴重？「無敵星星」也非有絕對免疫力病毒性腸胃炎｜小孩上吐下瀉別慌！3大方針應對 別亂喝運動飲料
延伸閱讀：
【本文獲「NOW健康」授權轉載。】