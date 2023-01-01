兒童飲食｜乳酪加熱吃喝　益生菌隨時全滅　不想太凍便吃可這樣做

天氣寒冷，這也影響飲食習慣，許多人將冰飲換成熱飲，不過，有來自台灣的營養專家提醒，乳酪及乳酪飲品等是不能加熱，因為內含益菌、微生物，一旦處於高溫狀態就會死亡，如此便失去補充益生菌的目的。



台北醫學大學保健營養學系教授劉珍芳指出，含有益生菌的乳酪、乳酪飲品等乳製品，都需放置於冰箱冷藏保存，原因在於有益菌等微生物只能存活在低溫環境。

冬天低溫，若要食用這類乳製品，不建議加熱，因為溫度只要超過55℃，微生物菌體就可能死亡。

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劉珍芳表示，大家可以將乳酪等發酵乳品放置於室溫，等待10至15分鐘，稍微回溫後再食用。如果喝熱牛奶，也就注意溫度，不宜過高，如果煮到沸騰，蛋白質就會遭受破壞。

由於「純」乳酪及乳酪飲品等發酵乳品偏酸，劉珍芳建議，可以添加新鮮水果或是穀片，增加甜味及口感，因為含有豐富的膳食纖維、蛋白質、益生菌，可以視為健康早餐。

再者，大部分乳酪及乳酪飲品產品偏酸，業者習慣添加甜味劑，並加入草莓、藍莓等口味，劉珍芳提醒，大家在食用、飲用發酵乳製品時，一定要注意熱量，免得變胖。

台灣食藥署則提醒，從雪櫃取出乳酪後，務必儘速食用，剩餘部分，請冷藏（7°C以下）保存，並在保存期限內食用完畢。

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