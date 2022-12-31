親子食譜｜減糖版朱古力裂紋餅 製法簡單啱懶人 焗爐氣炸鍋都整到

朱古力餅乾是不少小朋友喜愛的小食，能夠將餅乾做出自然裂紋，可令外觀更添吸引。有港媽分享朱古力口味的裂紋餅食譜，做法非常簡單，毋須使用電動打蛋器。加上食譜為減糖版本，健康與美味兼備，用焗爐或氣炸鍋製作均可，小朋友開派對或作爲小息茶點都一流！

（資料及圖片授權：Cobe Baking）



Facebook專頁「Cobe Baking」版主早前在群組「Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區」發布帖文，分享製作朱古力裂紋餅的食譜。Cobe指製作方法簡易，只要將所有材料拌匀便可，不用出動電動打蛋器，就算是懶人都能輕鬆做出美味餅乾。成品外脆内軟，能同時享受餅乾和蛋糕的口感。食譜材料不含牛油，也刻意減低糖的分量，是相對健康的製法。

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按圖即睇材料及做法👇👇👇

朱古力裂紋餅（約18粒）

材料

中筋麵粉 60克

可可粉 30克

泡打粉 2克

鹽 1克

砂糖 50克

食用油 30克

雞蛋 一隻

雲呢拿油 3至5滴

即溶咖啡粉 1克（可選放）

糖霜 適量

做法

1. 準備一個打蛋盤，打入一隻雞蛋，加入鹽、砂糖、食用油拌匀

2. 篩入所有粉類完全混合，用保險紙封實口放雪櫃雪一小時

3. 預熱焗爐170度5分鐘，取出餅團每15克一顆滾圓，然後沾上滿滿糖霜放上烘焙紙上，需要保持距離，因會膨脹變大。此步驟需要盡快完成放入爐，因時間太長會回潮，令餅乾沒那麼雪白。

4. 放焗爐中層170度約12至13分鐘，出爐放涼完成。每個焗爐焗爐溫火力不同，大爐需自行調整爐溫。如使用氣炸鍋，先預熱10分鐘，再用170度10分鐘，反轉2分鐘。

《本文獲Cobe Baking授權轉載》