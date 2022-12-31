親子食譜｜減糖版朱古力裂紋餅 製法簡單啱懶人 焗爐氣炸鍋都整到
撰文：小山
出版：更新：
朱古力餅乾是不少小朋友喜愛的小食，能夠將餅乾做出自然裂紋，可令外觀更添吸引。有港媽分享朱古力口味的裂紋餅食譜，做法非常簡單，毋須使用電動打蛋器。加上食譜為減糖版本，健康與美味兼備，用焗爐或氣炸鍋製作均可，小朋友開派對或作爲小息茶點都一流！
（資料及圖片授權：Cobe Baking）
Facebook專頁「Cobe Baking」版主早前在群組「Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區」發布帖文，分享製作朱古力裂紋餅的食譜。Cobe指製作方法簡易，只要將所有材料拌匀便可，不用出動電動打蛋器，就算是懶人都能輕鬆做出美味餅乾。成品外脆内軟，能同時享受餅乾和蛋糕的口感。食譜材料不含牛油，也刻意減低糖的分量，是相對健康的製法。
+2
按圖即睇材料及做法👇👇👇
朱古力裂紋餅（約18粒）
材料
中筋麵粉 60克
可可粉 30克
泡打粉 2克
鹽 1克
砂糖 50克
食用油 30克
雞蛋 一隻
雲呢拿油 3至5滴
即溶咖啡粉 1克（可選放）
糖霜 適量
做法
1. 準備一個打蛋盤，打入一隻雞蛋，加入鹽、砂糖、食用油拌匀
2. 篩入所有粉類完全混合，用保險紙封實口放雪櫃雪一小時
3. 預熱焗爐170度5分鐘，取出餅團每15克一顆滾圓，然後沾上滿滿糖霜放上烘焙紙上，需要保持距離，因會膨脹變大。此步驟需要盡快完成放入爐，因時間太長會回潮，令餅乾沒那麼雪白。
4. 放焗爐中層170度約12至13分鐘，出爐放涼完成。每個焗爐焗爐溫火力不同，大爐需自行調整爐溫。如使用氣炸鍋，先預熱10分鐘，再用170度10分鐘，反轉2分鐘。
《本文獲Cobe Baking授權轉載》
親子食譜｜氣炸燒腩仔卜卜脆5步驟 懶人免鋪粗鹽免上針新手都成功甜品食譜｜超易整補腦補血糖水 黑芝麻合桃糊 口感幼滑 味道濃郁親子食譜｜港媽分享無辣味日式咖哩飯食譜 加蘋果小朋友食欲大增親子食譜｜一口芝士麻糬波波氣炸焗爐食譜 香甜煙韌放學必備茶點親子食譜｜秋燥兒童易屙嘔食滯便秘 中醫介紹2款簡單飲品改善脾胃親子食譜｜麵包蛋糕卷結合軟熟麵包瑞士卷 滿足小朋友兩個願望親子食譜｜秋天孩子易疲倦沒精神？中醫教煲栗子核桃補腎湯護腎氣親子食譜│在家自製車輪餅食譜 流心吉士餡料小朋友至愛親子食譜｜媽媽自製肉鬆蟹肉飯糰無難度半小時包好讓仔仔回校分享親子食譜｜健康少糖版Muffin 酥脆外皮、鬆軟口感 小朋友搶住食親子食譜｜小朋友早餐 自製清新檸檬味紙包蛋糕 出爐勁香