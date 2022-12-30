小戰士Sheldon妹妹穿著哥哥心愛服裝作紀念 媽媽：願傳承愛和精神

患有神經母細胞瘤的5歲男童朗賢（Sheldon），抗癌2年後，終在今年9月底病逝。Sheldon媽媽於10月29日舉行了安息禮紀念愛兒。今日（8日）媽媽分享了Sheldon妹妹穿著哥哥親手揀選的服裝的相片，令人慨嘆Sheldon離去的同時，也希望妹妹能懷著哥哥的愛走下去。



Sheldon媽媽於Facebook專頁「神母小戰士Sheldon」分享了兩張相片，一張是去年12月，Sheldon穿上自己在西班牙親自挑選的一套親子裝，相中Sheldon的模樣仍然是精神有活力；另一張相則是近日拍下的，相中妹妹穿上Sheldon喜愛的服裝以作紀念，度過哥哥離世後的首個聖誕節。

媽媽表示看見妹妹穿上這套服飾令她非常感觸，她指Sheldon的離開令她更珍惜女兒，亦感恩大家都同樣關心愛錫和妹妹。她更希望妹妹能將Sheldon的愛和精神一直傳承下去：「但願她承傳了哥哥的愛的同時，也能將小戰士的精神和態度傳承下去…感謝主賜予女兒給我們，使我們能積極、努力地生活下去。」不少人都大受感動，留言鼓勵和祝福他們一家。

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Sheldon媽媽表示，其後他慢慢停止呼吸及心跳，「我的心卻跳得很快，抱着他不斷痛哭，直至看着他安詳的樣子，我才能冷靜下來。」她希望對Sheldon說：「小戰士，你要記得與我們愛的約定，等待在天國團聚的那一天來臨啊！」

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Sheldon可愛笑臉與趣怪行為使醫生留下深刻印象，他會在醫生下藥時數天花版的蝴蝶裝飾直至睡著、看到醫生時，與醫生在檢查室外的走廊上演一場超人打怪獸。他更是唯一一位孩子會記著propofol（麻醉藥），竟然更會作曲歌頌propofol的人！醫生笑言，確實不明白為何他那麼喜歡propofol。

以上的小小片段，可見他總帶給人很多的喜樂，他從沒有抱怨、從沒有質疑，每一刻都活在當下。

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