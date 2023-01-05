足浴｜雙腳冰冷可試2大足浴配方中醫分享5種材料詳解泡腳益處禁忌

天氣寒冷，不少人易有雙足冰冷的問題。許多人都用暖水泡腳暖身，但原來不是所有人都適宜足浴，而且足浴更有3大禁忌，用錯方法隨時影響健康。許懿清中醫師分享2大足浴配方，以及足浴常見的5種材料。足浴有助減肥、驅寒氣、止經痛，家長可在家自行調配足浴配方，舒緩一天的疲勞！



中醫認為溫熱水泡腳有助推動血氣運行，改善血液循環及睡眠質素，還能夠刺激足部的穴位、反射區和人體肝、脾、腎三條經絡。足部是人體經絡匯聚的地方之一，可以通過溫熱的作用，刺激腳部穴位和足部反射區，達到通經活絡、平衡陰陽的效果。

足浴4大益處

足浴好處一：促進代謝



行氣活血，促進血液循環，調節、恢復及提高人體的代謝功能。

足浴好處二：幫助睡眠



通經活絡，交通心腎，調和陰陽，有助於睡眠。

足浴好處三：有助減肥及調理肌膚



足浴產生的溫熱作用，理論與日本溫活術相似，有助令全身汗腺大開，排汗排毒，有助減肥，並幫助皮膚恢復正常的生理功能。

足浴好處四：袪除寒氣



足浴時配合適當的中藥，亦有袪風寒的功效。

足浴有不少好處，天氣寒冷適宜在家自行調配足浴配方暖身。（photoAC）

👇🏻👇🏻2大足浴配方👇🏻👇🏻

👇🏻👇🏻足浴5種常見材料👇🏻👇🏻

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足浴3大禁忌 部分人士不宜泡腳

足浴禁忌一：避免在過飽、過飢或進食狀態下泡腳，因為沐足會加快全身血液循環，容易出現頭暈不適的情況。

足浴禁忌二：飯後半小時內亦不宜泡腳，會影響胃部血液的供給。

足浴禁忌三：泡腳的水溫不宜過熱或過涼，一般維持在38°Ｃ至43°Ｃ，時間以30至45分鐘為佳。

＊不宜泡腳人士：孕婦、高血壓、氣喘、心臟病、糖尿病、中風後遺症及出血性疾病患者，都不宜長時間用太熱的水泡腳；此外，足部有炎症、皮膚病、外傷或皮膚燙傷者，更不宜胡亂泡腳。

資料獲許懿清中醫師授權轉載

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足浴5大正確觀念，經期、孕婦、飯前空腹或飯後太飽要特別留意喔~！（點擊放大瀏覽）

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