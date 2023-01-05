親子食譜｜中醫推薦皮膚乾燥必飲 玫瑰雙耳雪梨露 潤喉潤肺

冬天天氣總是乾燥，除了勤用潤膚膏或開加濕機，食用一些糖水來滋潤身體、護膚養顏也是不錯的選擇。由中醫推薦的「玫瑰雙耳雪梨露」，配合各種滋陰養肺的食材，可以滋潤身體，舒緩皮膚乾燥的問題。甜味、稀稠度還可以由自己調教，適合不同口味的人士飲用。

（資料及圖片獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



由中醫推介的「玫瑰雙耳雪梨露」適合皮膚乾燥人士飲用。梨有滋潤養肺的功效，可以補充身體水分。雪耳被譽為 「菌中之冠」，有滋陰、潤喉潤肺、益氣清腸的功效，與黃耳一樣含蛋白質。黃耳含豐富骨膠原，可以提高身體的新陳代謝，更有補腦的功效。在冬天乾燥的日子，不妨滋潤一下身體吧！

（PhotoAC）

材料：

新鮮雪耳半個

黃耳2個

鴨梨4個

鮮百合2個

新鮮蓮子10粒

玫瑰乾10片

冰糖少許

如擔心難拆新鮮蓮子的蓮芯，可以用養心粉及養肺粉（每5g) 代替蓮子及百合。乾蓮子百合有機會因酸味影響味道。

（圖片來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師 Facebook）

做法：

1. 黃耳浸8小時，可以發大2-3倍

2. 新鮮雪耳洗淨去芯

3. 新鮮蓮子去蓮芯，否則有苦味

4. 鮮百合洗淨切片

5. 梨用扇貝粉浸洗後，連皮切粒，用攪拌機打汁，隔渣備用

6. 黃耳、雪耳、蓮子、百合切碎，加少許水煮20分鐘，放入攪拌機，開高速打致露狀態

7. 玫瑰乾加水加冰糖，煲溶後備用

8. 將梨汁及玫瑰水加入雙耳露內，攪勻即可

注意事項

1. 甜味自己調教 （糖尿人士可以不放冰糖或放龍舌蘭蜜）

2. 稀稠可自己調配 （用玫瑰水份調配）

3. 可以放暖食或室溫（又或凍食- 脾胃差就不好凍食）

（圖片來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師 Facebook）

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

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