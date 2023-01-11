親子食譜｜中醫推介復原期食療 粟米魚肚羹 健脾利濕、調中和胃

中醫認為粟米有健脾利濕、調中和胃、利尿的作用，有利於感冒的恢復，所以是一種在病癒後可以多進食的食物。中醫爸爸分享了新鮮粟米魚肚羹的食譜，不但十分美味，而且容易入口，大人小朋友都十分喜歡，適合作為復原期的食療，或在食慾下降時食用。

（資料及圖片獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



新鮮粟米含有大量的膳食纖維，也含有一些澱粉以及其它的營養成分，罐頭粟米營養成分比新鮮粟米少，因此建議處於復原期的人士，以食用新鮮粟米為佳。以下分享一個大人小朋友也喜歡的新鮮粟米魚肚羹食譜。

（圖片來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師 Facebook）

新鮮粟米魚肚羹

材料：

新鮮粟米2個

南瓜粉2湯匙

天然江魚仔粉2茶匙

急凍魚肚一塊

雞蛋一隻

水1.5L

做法：

1.用刀切出粟米粒，如想有綿滑效果，可以用攪拌機把粟米粒打碎。

2.先將江魚仔粉用水煲15分鐘。

3.再放入新鮮粟米用中火再煮20分鐘。

4.魚肚解凍切粒，並用薑蔥飛水，再放入粟米湯內煲10分鐘。

5.南瓜粉用暖水開勻後，放入粟米湯攪勻，再加蛋花即可。

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

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