小學功課｜「5+7」答案是「12」也當錯？原來孩子少做了一個步驟
撰文：聯合新聞網
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現在小孩的評量考卷題目常難倒爸媽！
有一名網民看到小孩評估裏一道題目被圈起來，題目稱「5+7是多少？說說看你是怎麼算的？」，結果小孩正確回答「12」，卻被老師用紅筆圈起來，讓該名網民百思不得其解，帖文一出引發討論。
孩子明明已計出正確答案，但老師仍把他的功課用紅圈圈起：（按圖了解）
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一名家長在Facebook發文指出，他翻閱小孩數學評估時，看到一道數學題被用紅筆大大圈起來，該道題目稱「5+7是多少？說說看你是怎麼算的？」，小孩也回答「12」，並解釋自己是用手指算的。雖然答案正確有被打勾，但老師也補充說道「是用算式」。
該名網民看到老師解答很困惑，「5+7」除了手指數，還有甚麼算法，並發文求助網民。
帖文一出引發討論，有許多網友留言：
．「好可愛，太誠實了啦」
．「總不能寫用計算機吧！」
．「我很受不了現在教的數學方式」
．「笑死，我到現在算這種加減法還是一樣用手指算」
．「越來越複雜，只會讓學生思考更複雜」
也有網民解讀出題用意：
．「這個問法通常會用直式算法，把進位的1寫上去，然後按照直式寫下來，我大人看起來沒甚麼意義，不就直接心算相加就好，對於剛會加減的小朋友，要學習十進位是怎麼回事」
．「小孩要寫出5+7=12的横式算式，老師特別圈起來，我認為算式應該是後來訂正補上的？」
．「請看課本，上面不是有範例嗎？很明顯就是要拆成5+5+2=12」
．「其實小學課本有連貫性，不是只看一個題目而已」
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