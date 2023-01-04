健脾食譜｜孩子發育慢可能是「脾虛」 中醫推介健脾「紫淮山水」
飲食習慣不良令不少香港人面對脾虛問題。雖然經常聽到中醫提及脾虛問題，但大家可能對脾虛也是一知半解。脾虛的話又可以怎樣健脾呢？以下由中醫為大家解釋甚麼是脾虛和推介健脾的「紫淮山水」。
資料來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師
對中醫而言，「脾胃」是吸收營養的根本。如果脾胃不好，即使吃多少有營養、對身體好的食品也不會有效用，所以從中醫角度來說，「健脾」是一件很重要的事。以下介紹由中醫推介的「紫淮山水」，有健脾的功效，為大人小朋友的營養吸收打好基礎。
中醫用以下比喻解釋「脾虛」：
1. 脾胃等於毛巾，養分等於水，進食後脾胃好像一條濕了水的毛巾。如果你有脾虛問題，就等於不夠力氣扭毛巾。
2. 水濕積著，時間久了毛巾都會發霉，即是脾胃積濕。
3. 身體吸收不到養分，因為脾胃沒有力氣去「擰」養分出來，即使吃再多營養品、補品都吸收不到，身體就不會健康，免疫力也不會高。
怎樣才知道自己有「脾虛」的問題？
小朋友：經常生病，不長肉，不長高
成人：胃口欠佳、胃脹、大便稀溏、肩和腳重聚感、病後難痊癒等
怎樣可以健脾？
每日早上飮一小杯紫淮山水，記得要暖喝！連喝14天，脾胃弱的問題會有顯著改善。「脾胃強」的話就不會再積濕，身體可以吸收到更多營養，小朋友自然長高長肉，免疫力也提升。
即沖紫淮山水做法：
材料：
1小匙紫淮山粉
暖水150ml
做法：
將所有材料攪拌即可。
新鮮紫淮山水做法：
材料：
紫准山20g
生哂淮山 5g
米2g
冰糖5g
水500ml
做法：
1.洗淨材料，用真空煲煲大概4小時。
2.放雪櫃，3-4日內喝完。
注意事項：
1. 1歲以上，如果天氣乾燥，可加入小量麥芽糖
2. 3歲以上，如想增加腎氣，長高和腦部發展可加入黑豆
3. 記得不是生打碎的「生」淮山！不可直接沖泡，要先煲煮。只有「低溫熟成」，煮熟了的才可以用來沖飲品！
資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載
中醫推介兒童復元期食療 健脾益肺「紫准山小米雞粥」
孩子剛生病康復，可能還沒有食欲。家長想讓他們進補身體，最好選擇一些容易入口和消化的食物。不妨嘗試以下由中醫推介的「紫准山小米雞粥」，讓孩子在復元期能補充營養。
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「紫准山小米雞粥」功效：
紫准山： 健脾，益肺滋腎
小米： 除胃熱及豐富營養
天然雞肉粉： 不含味精及防腐，保留雞的營養
材料：
大米3份
小米半份
紫淮山粉湯匙
天然雞肉粉1茶匙
做法：
1.先將米及小米清洗乾淨
2. 米及小米浸泡40分鐘
3. 大火加入適量冷水+ 浸泡米
4. 天然雞粉加水煮15分鐘，再落米
5. 滾15分鐘，再轉小火搞拌，不斷加入適量水
6.大概45分鐘煮爛就可
7.完成後加入紫淮山粉就可以！