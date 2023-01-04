健脾食譜｜孩子發育慢可能是「脾虛」 中醫推介健脾「紫淮山水」

飲食習慣不良令不少香港人面對脾虛問題。雖然經常聽到中醫提及脾虛問題，但大家可能對脾虛也是一知半解。脾虛的話又可以怎樣健脾呢？以下由中醫為大家解釋甚麼是脾虛和推介健脾的「紫淮山水」。

資料來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師



對中醫而言，「脾胃」是吸收營養的根本。如果脾胃不好，即使吃多少有營養、對身體好的食品也不會有效用，所以從中醫角度來說，「健脾」是一件很重要的事。以下介紹由中醫推介的「紫淮山水」，有健脾的功效，為大人小朋友的營養吸收打好基礎。

（圖片來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師 Facebook）

中醫用以下比喻解釋「脾虛」：

1. 脾胃等於毛巾，養分等於水，進食後脾胃好像一條濕了水的毛巾。如果你有脾虛問題，就等於不夠力氣扭毛巾。

2. 水濕積著，時間久了毛巾都會發霉，即是脾胃積濕。

3. 身體吸收不到養分，因為脾胃沒有力氣去「擰」養分出來，即使吃再多營養品、補品都吸收不到，身體就不會健康，免疫力也不會高。

（PhotoAC）

怎樣才知道自己有「脾虛」的問題？

小朋友：經常生病，不長肉，不長高

成人：胃口欠佳、胃脹、大便稀溏、肩和腳重聚感、病後難痊癒等

怎樣可以健脾？

每日早上飮一小杯紫淮山水，記得要暖喝！連喝14天，脾胃弱的問題會有顯著改善。「脾胃強」的話就不會再積濕，身體可以吸收到更多營養，小朋友自然長高長肉，免疫力也提升。

即沖紫淮山水做法：



材料：

1小匙紫淮山粉

暖水150ml

做法：

將所有材料攪拌即可。

新鮮紫淮山水做法：



材料：

紫准山20g

生哂淮山 5g

米2g

冰糖5g

水500ml

做法：

1.洗淨材料，用真空煲煲大概4小時。

2.放雪櫃，3-4日內喝完。

注意事項：



1. 1歲以上，如果天氣乾燥，可加入小量麥芽糖

2. 3歲以上，如想增加腎氣，長高和腦部發展可加入黑豆

3. 記得不是生打碎的「生」淮山！不可直接沖泡，要先煲煮。只有「低溫熟成」，煮熟了的才可以用來沖飲品！

（圖片來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師 Facebook）

資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載

中醫推介兒童復元期食療 健脾益肺「紫准山小米雞粥」

孩子剛生病康復，可能還沒有食欲。家長想讓他們進補身體，最好選擇一些容易入口和消化的食物。不妨嘗試以下由中醫推介的「紫准山小米雞粥」，讓孩子在復元期能補充營養。

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「紫准山小米雞粥」功效：

紫准山： 健脾，益肺滋腎

小米： 除胃熱及豐富營養

天然雞肉粉： 不含味精及防腐，保留雞的營養

小米有助除胃熱，而且營養豐富。（陳嘉元攝）

材料：

大米3份

小米半份

紫淮山粉湯匙

天然雞肉粉1茶匙

做法：

1.先將米及小米清洗乾淨

2. 米及小米浸泡40分鐘

3. 大火加入適量冷水+ 浸泡米

4. 天然雞粉加水煮15分鐘，再落米

5. 滾15分鐘，再轉小火搞拌，不斷加入適量水

6.大概45分鐘煮爛就可

7.完成後加入紫淮山粉就可以！