01親子送禮｜集合7大商場新春利是封 喜迎兔年 向大家派福送運

癸卯年兔年將至，各大商場推出極具誠意的新春利是封套裝，畫風精緻、設計時尚，有望向各位市民家派福送運，迎接好運大「躍」進的新一年！這次介紹七大商場的新春利是封，細看文末條款，有機會獲得精美的新春利是封套裝！七大商場包括荃新天地、東薈城名店倉、荷里活廣場、恒基商場H．COINS、港鐵商場、上水廣場、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、YOHO MALL。



荃新天地：LEGO® 迎兔年利事封

利是封以鮮艷的橙色及粉紅色設計為主色，配上LEGO® 人仔祝福大家「兔」氣揚眉、錢財「兔兔」不絕！

荃新天地：LEGO® 迎兔年利事封

「東薈城名店倉 x 珍寶珠 x 厚面子」厚面滿FUN利是封

利是封套裝一套十個，六款設計不同的利是封以環保紙張製造，每套均附上一個可循環再用的不織布利是封套，俏皮桃紅色的利是封套帶有小巧的珍寶珠刺繡，既環保又活潑時尚。

六款設計不同的利是封套上的厚面一族都穿上醒目的喜慶賀年服裝，包括手抱珍寶珠大元寶財神造型的厚面子、手持甜蜜蜜珍寶珠福娃肚兜造型的厚面女及全新隆重登場紅粉菲菲、拜年請請厚面兔。鬼馬的厚面一族加上吉祥的賀年語句，祝福大家新的一年愛情甜蜜愛得「如珠如寶」，無論事業或健康都「珠事大吉」。採用環保材料以外，其中兩款利是封亦配上心思設計，一拉即可輕鬆變成一雙一對的賀年揮春，為家居更添甜蜜節日氣氛；至於另外一款珍寶珠賀年全盒造型的利是封，厚面一族早已躲藏於紅橙粉相間的全盒之中，收到利是的朋友一打開就會看到厚面兔擺出經典拜年手勢，連同厚面子及厚面女一同祝福大家兔年一團和氣、福星高照！

「東薈城名店倉 x 珍寶珠 x 厚面子」厚面滿FUN利是封

荷里活廣場：「招財同『萌』」限量版立體利是封連開運書籤套裝

肉肉的小手分別送上「招財運」、「健康運」、「戀愛順利」及「開運」4款行運金牌綴以不同層次的熨金激凸壓印為大家送上誠心祝福；當中開運福兔的小手更會送上一個「金光閃閃」的雙面黃金祝福語書籤，金屬製的書籤手感十足，分別印上「招財運」與「健康運」的祝福語，祝願各位兔年好運連連！祝福語書籤可隨意應用於日常生活中，無論閱讀時使用或是用作錢夾 (Money Clip) 都方便實用，一併為你添財、添運又添福！另設「招財同『萌』」熨金版利是封可供換領。

恒基商場H．COINS會員兔年利是封

兔年將至，恒基地產旗下H·COINS綜合會員計劃特別推出日本御神籤作藍本特別設計的兔年好運利是封換領，一套二款（共8封）以金光閃閃的燙金及激凸加工效果製作，營造豐富的層次感及立體效果，用色方面則以充滿氣派的大紅色及高貴紫色作主調，圖案以日本御神籤及應節兔子作設計主題，寓意兔年人人行大運、紫氣東來！每當打開利是封即可為親朋好友送上「大吉」祝福！

港鐵商場 「百家祝福利是封」

利是封設計以耀目吉祥的色彩為主調，以細膩的壓印技術，勾畫出各種春意盎然的新春傳統圖案，送上多重寓意的賀年祝福！利是封每套4款，每款2個，分別以豐衣、足食、快樂、美滿為主題，祝願各位新一年笑口常開，衣食豐足！

上水廣場、將軍澳中心、PopWalk天晉滙：「結緣‧福至」和風水引限量版利是封套裝

「結緣‧福至」和風水引限量版利是封，1套3款的利是封以日本具開運招福象徵性的「水引」為主題，封套的水引繩結代表著新年祝福，結集心意，祈求新一年好運連連！封套上金光閃亮的熨金與熨銀花朵散發出一份典雅貴氣，配以喜慶氣氛的大紅色、高貴紫色及跳脫桃紅色作主調，寓意新一年緣來運轉、福氣沖天、紅運當頭！利是封更特別以激凸壓印效果印製圖案，配上華麗又精緻的水引繩結，並以別具層次的扇形圖案作襯托，為大家送上至「瀛」祝福！

「結緣‧福至」和風水引限量版尊貴禮盒以大紅色的日式禮盒及立體水引為設計主題，內藏3款限量版水引利是封、口味清新由新世界韓國食品引入的濟州茶、皇玥應節又口感豐富的唐果子，以及Cafe Milani鬆化酥脆的手工蝴蝶酥，無論是在兔年拜年送禮，還是與家人共享，絕對是最佳選擇！

YOHO MALL 「魚躍花見」利是封

「魚躍花見」利是封以大大小小的圓形線條作設計主題，相互交叉構成精美的躍魚及春花圖案，配以印有散發著貴氣的熨金圖案，高雅設計味十足！利是封備有充滿氣派的大紅色、高級典雅的紫色、喜慶的黃色及淡雅的綠色，設計簡潔又不失貴氣！

（圖片來源：官方）

【緊貼01親子】01親子送禮：7大商場新春利是封

只要跟隨以下方法，就有機會得到7大商場新春利是封（名額20個），讓小朋友與家人共度開心聖誕。

參加方法：

1. 讚好(like) 01親子 Facebook專頁及IG專頁

（https://www.instagram.com/01parenting/）

2. 讚好(like)、分享(Share)此活動帖子(Post)並設定為公開(Public)

3. 在該活動Facebook帖子留言(Comment)及回答帖子內的指定問題，以及標籤(Tag)兩位朋友

👉🏻👉🏻問題：為甚麼想要7大商場新春利是封？👈🏻👈🏻

活動日期：1月4至1月11日

最具創意的 20 位參加者可獲贈7大商場新春利是封（1套）。

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活動條款及細則：

所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

閣下提供的個人資料，如非得到閣下同意，只限用作得獎通知及安排領獎之用。

如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格論。

如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

如有任何爭議，本公司保留最終決定權。