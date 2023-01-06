01親子送禮｜7大商場新春利是封 喜迎兔年 兔年好運常伴

癸卯年兔年將至，各大商場推出極具誠意的新春利是封套裝，設計精美，寓意好運，兔年好運常伴，有望各位市民收過利是後新年行大運！01讀者請細看文末條款，有機會獲得精美的新春利是封套裝！這次介紹六大商場的精美利是封，包括太古城中心、北角匯、東港城、奧海城、始創中心及荃灣廣場。



太古城中心X Miffy祝福盛放利是封套裝

商場特別聯乘Miffy推出限量Miffy祝福盛放利是封套裝，一套兩款連利是封套以喜慶的鮮紅色配上耀眼奪目的金色，精緻的設計更帶有凹凸的觸感，封套背面搖身一變即可變成門掛，看似微不足道的設計細節，盡顯心思；兩款的利是封均有萌爆的Miffy，一款是傳統中式設計與卡通人物的交融，並加入象徵春回大地的燙金花卉和蝴蝶等的喜慶吉祥元素；另一款則以簡約而不失可愛的風格設計，Miffy的耳朵旋即成為「主角」，背面亦配有燙金凸印的中式燈籠，可愛度滿分！

北角匯「萌兔貴族」仿真兔毛立體利是封

今年的「萌兔貴族」立體利是封分為「仿真兔毛版」和「炫光版」。仿真兔毛版，以三重手感（仿兔毛 + 刺繡 + 鏤金壓紋）的物料拼搭，讓利是封的整體質感瞬間昇華，尊貴典雅，瑰麗非凡。寓意是願大家新一年有「毛」盡財富，大展鴻「兔」！

另一款「炫光版」(即公主與男爵) 則在細節處彰顯貴族兔的飾物及后冠，更以富有質感的壓紋方式讓貴族兔的紋路更為突出，散發耀眼的神彩，令人一見傾心。以凹凸質感立體壓紋方式，讓貴族兔的紋路更為突出，象徵貴族身份的珍珠頸鏈及領結炫目耀眼，低調奢華。寓意是祈求新一年人人散發耀眼的光彩，美滿豐盛。

東港城 X Mikiki等新地5大商場「花悅常滿」利是封

「和風拼貼系列」利是封一套四款，分成【花】、【悅】、【常】、【滿】四大款式。長形利是封設計大方得體，加上大片鍍金設計更顯雍容華貴，配以充滿青春氣息的糖果粉嫩色系，華麗與年輕感覺並重。四款利是封以絢麗鍍金煙花，配搭各種鮮豔傳統和風拼貼圖案，浮雕質感摸上手尤其矜貴，一片片拼貼花瓣層次豐富。低調奢華的暗紋勾勒出四種「花」的形態，花漾百態帶有兔子的靈活感，讓人瞬間聯想花飛蝶舞的美好春日，更蘊含吉祥寓意的心思花語。

奧海城「兔躍迎春」利是封

奧海城特別邀請著名水墨畫家陳紫君小姐設計兩隻可愛小兔「菲飛」及「藍嵐」，運用墨的七個色調及油畫的技巧，畫出可愛活潑的小兔。利是封設長方形及正方形兩個尺寸設計，「菲飛」及「藍嵐」印在閃粉紅的彩紙，配合幻彩燙印的技術，更顯生動活潑，設計時尚又可愛，寓意新一年兔躍迎春，福運齊來！

始創中心「夜光福兔」潮創揮春利是封

「夜光福兔」潮創揮春利是封乃全港首個利是封結合夜光及隱形墨水設計，開創先河，創意爆燈，多隻不同形態的福兔隱藏於四款揮春的不同角落，只需以紫光燈照射，閃亮的福兔即活靈活現展示眼前，當中以隱形油墨印刷的福兔更會顯現紅、藍、綠幻彩亮光，樂趣無窮。此外，「夜光福兔」潮創揮春利是封更特別加入有趣互動元素，顧客只須找出隱藏於揮春上隱形發光福兔的正確總數量，即有機會贏取潮．悅/喜薈/尚悅軒尚盛盆菜乙份。誠邀大家一同尋找隱藏福兔蹤影贏大獎，與摯友親朋一同分享新年的喜悅！

荃灣廣場「萌兔迎春利是封」

粉紅小兔Tokee Pink及白色小兔Tokee White利是封以粉色系作主調，配有燙金的元寶及大吉，低調帶點高貴優雅，各封套分別印有「心想事成」、「花開富貴」、「吉星高照」和「大吉大利」祝賀語句，必定能令你笑逐顏開。無論放在家中亦或贈送親朋，同樣能增添節日氣氛。

荃灣廣場「萌兔迎春利是封」

馬鞍山中心「兔氣揚眉迎新禧利是封」

可愛非常的福兔配以醒目耀眼的燙金大桔作為主題設計。線條簡單俐落的一對福兔擁有圓潤身形以及鼓起的飽滿雙頰，象徵衣食豐足。福兔雙眼、鼻子、嘴巴、 兩頰、尾巴都以燙金配上立體浮雕方法印製，動感與貴氣俱備。打開利是封後，手持吉祥大桔的福兔即眉開眼笑，張口品嚐甜美果子，寓意大家工作得到完滿成果，「兔年大吉」！

【緊貼01親子】01親子送禮：7 大商場新春利是封

只要跟隨以下方法，就有機會得到 7 大商場新春利是封（名額20個），讓小朋友與家人共度開心聖誕。

參加方法：

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活動日期：1月6至1月12日

最具創意的 20 位參加者可獲贈 7 大商場新春利是封（1套）。

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活動條款及細則：

所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

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