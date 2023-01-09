澳洲老師課餘親手將學生畫作製成22個公仔 望為學生創意留印記

教師以真誠態度愛護學生一向令人欣賞。澳洲一名教師早前利用課餘時間，將班上22名學生繪畫的「小怪物」親手製成毛公仔後贈送給學生。學生收到毛公仔後紛紛與家長分享喜悅，有學生家長後來結合多份作品的照片發布帖文讚揚該教師非常用心。



老師將畫作親手製成毛公仔 記錄學生作品獨特性

綜合外媒報道，澳洲墨爾本一名教師讓班上22名學生在堂上畫出「幻想中的小怪物」，學生年齡5至6歲，畫作天馬行空，充滿童趣。最令一班學生開心的是，該教師利用課餘時間，在數月後將22幅畫作中的小怪物變成實物，逐一親手製成毛公仔送給學生，以記錄小朋友的獨特性和創意。

學生珍而重之 毛公仔長伴身旁

班上一名學生Oscar向父親分享教師贈送的小禮物後，將作品發布到社交平台Twitter上。Oscar父親指他畫了一隻疑似模仿《侏羅紀世界：統霸天下》中的鐮刀龍，兒子非常喜歡老師親手製作的毛公仔，更在剛過去的聖誕節帶同毛公仔回新西蘭與家人共度聖誕。Oscar父親指知道在新冠疫情實施封區期間，該教師特意駕車，將毛公仔送到每名孩子的家中，很欣賞她的暖心之舉。

Oscar的作品。（圖片來源：Twitter @ReidParker_）

作品被發布到Twitter後廣受好評，大批網民大讚教師手工精細。「相信她必定花了過百小時製作多個毛公仔」、「老師太厲害啦，小朋友們都很幸運」、「老師一定很愛他的學生」、「小朋友的作品很精美，但將它們製作成實物的人更加厲害」。後來教師透過Oscar父親對網民讚賞深表謝意，但希望保持低調。

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「創作力量同幻想會嚇你一跳！」立陶宛一名媽媽喜愛自製玩具，她在網上分享如何將兒子天馬行空的畫作，透過巧手編織成實物。即使兒子的畫作是古靈精怪地揮筆完成，該媽媽仍透過七彩毛綫勾勒細節，引來網民大讚神似兼可愛。



據boredpanda資料，來自立陶宛的Violeta育有兩子，她創作珠寶和玩具的愛好已持續18年。她早前在網上分享親手編織的公仔，最初靈感來自兒子的畫作。「我很喜歡兒子的想象力，所以在製作公仔的過程帶來很大樂趣。」

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自小隨母親學針織 嘗試自製玩具

Violeta表示編織公仔的興趣是從小建立，小時會自製很多玩具。「9歲時，母親已教導我針織和鉤針編織，於是我開始為我的洋娃娃編衣服或編織玩具。」

在學校12年級時，她參加藝術考試，當時題目為縫製玩具。她當時已預知將來不會專攻縫紉，因自己本來是學習木頭設計，「但縫紉材料和針綫一直令我回想童年美好回憶和放鬆身心。」當Violeta育有孩子後，她看見兒子畫作不斷出現縱橫交錯的圖案，令她忍不住重拾針綫，想將兒子的畫作變成玩具。

編織過程細心留意畫作細節 找合適顔色最需時

將畫作變成玩具具挑戰性，因畫作變化可以很大，需要特別留意細節，所以製作需時。Violeta稱體積小的玩具，會花約一天完成。如果體積較大，或畫作較多複雜元素，則可能需用上兩至三天完成。過程中最需時或是尋找適合顔色的毛綫。

製作過無數玩具，Violeta表示未能選出最喜愛的作品，「因每一個都是獨一無二，每一個玩具都蘊含其故事。」Violeta每次編織有如閲讀一個個故事，令她更享受編織過程。

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相關閱讀：荷蘭老師停課期間太想念學生 親手織23個公仔還原學生特徵

疫情期間，學校經常停課，除了令小朋友難以適應、少了社交生活之外，學校教師也大受影響。荷蘭老師Ingeborg早前於停課期間，因太想念學生而親手編織了23個人偶來解思念之愁，超有愛！



疫情期間老師只能在網上教學，無法面對面授課，雖然毋須頻密處理學生的紀律問題，但也增加了教學的難度，如果停課更是令一眾老師非常苦惱。Ingeborg是荷蘭一所小學的教師，停課期間無法與學生見面，令她很想念一眾學生：「孩子們不再上學了，我非常想念他們」所以她只好想法解思念之愁。

藉編織人偶一解思念之愁。（網上圖片）

她在網上看過編織人偶的照片，勾起了她的興趣，因此她便開始製作學生模樣的人偶，一共編織了23個人偶，每個人偶都是獨一無二的，對應各個學生的個人特徵，例如髮色、眼鏡、雀斑、服飾等等。她表示人偶的製作過程複雜，每個都需要花費2至3小時編織。

完成後，Ingeborg將人偶的相片傳給學生，學生一眼就認出了代表自己的人偶。後來復課後，她便親手將人偶送給學生，他們收到時非常興奮，相信老師看見學生開心都會感到非常滿足！

Ingeborg亦表示下一個學年會繼續為新的學生製作人偶。有不少老師看見她的成品後都希望她能為他們班的學生製作玩偶，但是實在太費時，因此Ingeborg只好拒絕他們，或許她的窩心舉動會帶動其他老師一起為學生製作紀念品！