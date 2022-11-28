男童被狗咬險毀容父母求賠償稱出律師信　狗主現身東張西望揭敲詐

日前有男童於寵物展被狗咬傷險毀容，其母接受《東張西望》訪問時表示涉事狗主不願賠償，因此打算尋求律師幫助，希望狗主可以負責任。怎料翌日狗主也現身節目，稱被男童父母敲詐。



男童母親稱6月與兒子到寵物展時，兒子想與一隻大狗合照，但卻被咬傷，更嚴重得差點毀容。她指出兒子醫療費及律師信費金額龐大，逾3萬元，希望涉事狗主能負責任賠償損失。

男童母親：「叫咗你唔好整啲狗」

女狗主May亦接受《東張西望》訪問。她與男友一同飼養涉事的阿拉斯加犬，她回憶當日事發經過時，指自己當時背對狗隻，突然聽到有女人說：「叫咗你唔好咁樣整啲狗㗎啦！」回頭一望就看見有位男童跌倒地上，她立即扶起男童並為他按壓傷口。當時她亦向男童母親表示，如果狗隻真的咬傷男童，她會負責任。

狗主現身東張西望澄清事實。（《東張+》影片截圖）

漁護署職員指傷口並非咬痕

May指是「畀人屈」，她指狗隻沒有主動攻擊男童，當時男童可能是臉部貼近狗隻，並拍打牠的背部。狗隻轉頭查看時，卻不慎用牙齒刮傷了男童的臉龐。

警方及漁護署都介入調查。May指漁護署職員看完男童受傷相片後，指出傷口並非咬痕，因為沒有牙孔，是呈橫狀再向下拖。而狗主當時使用的狗帶也是合規格的，沒有觸犯法例，所以漁護署沒有提出起訴。

目擊者證實狗隻沒有主動攻擊

當日現時有多名目擊者，證實狗隻沒有主動攻擊男童。當中一位證人Ale受訪時表示狗隻的男主人有提醒在場人士可以摸狗和合照，但不可以攬狗及箍頸。而當時狗隻也沒有亂動，表現平靜，她拍照後突然見到有小朋友衝來緊抱狗隻，雖然主人已立即阻止但也太遲，而男童的父母則剛從遠處趕到。

要求賠7萬並拒絕簽和解協議

May憶述眾人一同到醫院後，男童父親向她索求賠償費，他指自己已在網上查過案例，要求May賠償7萬元：「我唔知邊個責任多啲，可能你有責任，我又有責任，但係都要賠㗎。」最後May希望雙方先各自與家人商討，之後再簽和解協議，從此不再追究。但男童家人卻拒絕簽署，所以最後沒有賠償，雙方仍僵持不下。

母親斥「失蹤」稱已出律師信

事發兩個月後，有日男童母親數次致電並傳訊息予May，但她因忙碌而未有回覆，怎料幾日後卻被指「失蹤」，男童母親在網上稱已找律師出信：「挖地三尺也要把你挖出來」。May得悉已交由律師處理後，認為不宜私下聯絡，只好等律師聯絡。但卻遲遲未收到律師信。

透過法律途徑追討多項費用

男童家人仍打算透過法律途徑追討賠償，包括男童往院期間的醫療費用、交通雜費、男童心理受創的賠償費、往後接受治療的支出，以及購買花膠、石崇魚、淮山、黨參等近$17,000元的補品費用。

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