男童被狗咬險毀容父母求賠償稱出律師信　狗主現身東張西望揭敲詐

撰文：螢火蟲
出版：更新：

日前有男童於寵物展被狗咬傷險毀容，其母接受《東張西望》訪問時表示涉事狗主不願賠償，因此打算尋求律師幫助，希望狗主可以負責任。怎料翌日狗主也現身節目，稱被男童父母敲詐。

男童母親稱6月與兒子到寵物展時，兒子想與一隻大狗合照，但卻被咬傷，更嚴重得差點毀容。她指出兒子醫療費及律師信費金額龐大，逾3萬元，希望涉事狗主能負責任賠償損失。

男童母親：「叫咗你唔好整啲狗」

女狗主May亦接受《東張西望》訪問。她與男友一同飼養涉事的阿拉斯加犬，她回憶當日事發經過時，指自己當時背對狗隻，突然聽到有女人說：「叫咗你唔好咁樣整啲狗㗎啦！」回頭一望就看見有位男童跌倒地上，她立即扶起男童並為他按壓傷口。當時她亦向男童母親表示，如果狗隻真的咬傷男童，她會負責任。

狗主現身東張西望澄清事實。（《東張+》影片截圖）

漁護署職員指傷口並非咬痕

May指是「畀人屈」，她指狗隻沒有主動攻擊男童，當時男童可能是臉部貼近狗隻，並拍打牠的背部。狗隻轉頭查看時，卻不慎用牙齒刮傷了男童的臉龐。

警方及漁護署都介入調查。May指漁護署職員看完男童受傷相片後，指出傷口並非咬痕，因為沒有牙孔，是呈橫狀再向下拖。而狗主當時使用的狗帶也是合規格的，沒有觸犯法例，所以漁護署沒有提出起訴。

目擊者證實狗隻沒有主動攻擊

當日現時有多名目擊者，證實狗隻沒有主動攻擊男童。當中一位證人Ale受訪時表示狗隻的男主人有提醒在場人士可以摸狗和合照，但不可以攬狗及箍頸。而當時狗隻也沒有亂動，表現平靜，她拍照後突然見到有小朋友衝來緊抱狗隻，雖然主人已立即阻止但也太遲，而男童的父母則剛從遠處趕到。

要求賠7萬並拒絕簽和解協議

May憶述眾人一同到醫院後，男童父親向她索求賠償費，他指自己已在網上查過案例，要求May賠償7萬元：「我唔知邊個責任多啲，可能你有責任，我又有責任，但係都要賠㗎。」最後May希望雙方先各自與家人商討，之後再簽和解協議，從此不再追究。但男童家人卻拒絕簽署，所以最後沒有賠償，雙方仍僵持不下。

母親斥「失蹤」稱已出律師信

事發兩個月後，有日男童母親數次致電並傳訊息予May，但她因忙碌而未有回覆，怎料幾日後卻被指「失蹤」，男童母親在網上稱已找律師出信：「挖地三尺也要把你挖出來」。May得悉已交由律師處理後，認為不宜私下聯絡，只好等律師聯絡。但卻遲遲未收到律師信。

透過法律途徑追討多項費用

男童家人仍打算透過法律途徑追討賠償，包括男童往院期間的醫療費用、交通雜費、男童心理受創的賠償費、往後接受治療的支出，以及購買花膠、石崇魚、淮山、黨參等近$17,000元的補品費用。

+1

點擊即睇「2022聖誕親子好去處」↓↓↓

女童堂上跌倒嘔吐送院後不治 家長質疑校方未及時通知致延誤救援日本沖繩鐵板燒餐廳噴火表演發生意外　5歲男童臉部手部嚴重灼傷家居意外｜誤將不鏽鋼筷子插電座 女童手術切除9根手指剩右拇指9歲日本女孩因單眼皮被指不好看 曾因外貌感委屈 決定雙眼皮手術台媽因醫療判斷失誤 寶寶早產出生全身呈紫色 多次手術後終傳喜訊19歲女遇車禍成植物人照顧10年終奇蹟甦醒　母寫滿20本日記超催淚初生嬰兒有黃疸　鄰居竟指因「上世唔乾淨」爸爸一句話令鄰居收聲婆媳｜奶奶慫恿離婚兼吞安眠藥逼新抱生仔　老公妥協遭網民狠斥
親子
親子熱話
寵物
東張西望