德州婦誕雙胞胎姊妹 兩姊妹出生年份相隔一年 分別慶祝兩個節日

大多雙胞胎都在同一日出生，但也會有與眾不同的事情發生。美國德州一名女子誕下一對雙胞胎姊妹，雖然她們出生時間只前後相差6分鐘，但該對雙胞胎姊妹卻在不同年、月、日出生，也都分別慶祝兩個不同節日。姊姊在2022年最後一天出生，而妹妹則在2023年第一天出生。



根據美國傳媒報道，居住在美國德州的一名女子在除夕夜和元旦誕下一對雙胞胎姊妹。她原本計劃於2023年1月11日接受剖腹產手術，但在2022年12月29日經過檢查後，醫生建議她留院觀察，並決定在除夕夜接受剖腹產手術。

（圖取自Good Morning America）

雙胞胎姊妹出生相隔一年 分別慶祝除夕和元旦

結果，雖然前後只相差6分鐘，但姊姊在2022年除夕夜11時55分出生，妹妹則在2023年元旦凌晨12時01分出生，成為了出生年、月、日都不同的雙胞胎。孩子的父親表示「我們之前曾想過，雙胞胎等於只能過同一個生日。但現在她們一個會在除夕夜慶祝生日，一個會在元旦慶祝生日。」他表示很期待之後慶祝生日的光景，並認為雙胞胎有各自的出生年月日，可以讓她們保持自己的特質。媽媽也興奮地說「從現在開始的除夕和元旦，我們的慶祝方式都將會有些不同了。」