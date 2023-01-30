1歲幼兒食譜｜北海道3.6牛奶田園雞肉意粉 顏色豐富輕鬆訓練咀嚼

寶寶一般由四至六個月起會開始加固，坊間鼓勵以循序漸進方式進行加固，食譜五花八門。今次01親子將分享育有兩孩的媽媽分享適合1歲以上寶寶食用的雞肉意粉食譜，此寶寶食譜含有多種蔬菜，意粉色彩繽紛，絕對能刺激寶寶食欲。

（資料來源：Missta愛。下廚）



Facebook專頁「Missta愛。下廚」版主育有兩名女兒，平常喜歡研究料理，在小女兒1歲後，她曾分享一款北海道3.6牛奶田園雞肉意粉食譜。她指當時小女兒的咀嚼能力進步不少，可以跟姐姐吃一樣的食物。除了含有多種蔬菜，菜式也用上有機小熊意粉，她稱小女兒一邊指着小熊一邊吃，胃口大增。

材料：

北海道3.6牛奶 200毫升

美國無激素有機雞柳 2條

有機小熊意粉 50克

洋蔥 1/8個

紅蘿蔔、西蘭花、薯仔 適量

麵粉/粟粉 1.5茶匙

鹽、糖 各1/8茶匙

👇👇👇按圖即睇做法👇👇👇

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做法：

1. 洋蔥切碎，雞柳、紅蘿蔔、西蘭花、薯仔切粒。

2. 煮滾一鍋水，加入意粉、紅蘿蔔和薯仔粒煮10-12分鐘，瀝乾水份。

3. 洋蔥和麵粉拌勻至沒有粉粒。在鍋中加入洋蔥和牛奶煮滾，轉小火煮2分鐘。

4. 加入雞柳粒和西蘭花煮熟。

5. 當牛奶湯煮濃後，加入意粉、紅蘿蔔和薯仔粒拌勻即成。

小貼士：

雞柳切去筋位，小朋友吃得順口。

麵粉用普通、低筋、中筋麵粉都可以，用粟粉、生粉也可。

紅蘿蔔等蔬果切細顆一點，會更易煮腍。

寶寶1歲以後可以加入少許調味料。

寶寶分別試過以上食材，沒有敏感才食用。

《 內容獲Missta愛。下廚授權轉載》