親子食譜｜芝士粟米蛋餅 小朋友下午茶之選 用氣炸鍋配3步驟即成

全職媽媽每天用心照顧孩子的起居飲食，構思一日三餐之餘，甚至要炮製下午茶獎勵孩子。最近不少家庭喜歡用氣炸鍋炮製美食，有港媽就分享利用氣炸鍋製作芝士粟米蛋餅，製作過程非常簡單。

（資料及圖片授權：芙芙little kitchen）



一向喜歡入廚的Facebook專頁「芙芙little kitchen」版主芙芙，笑言一對女兒即使周末也希望吃到媽媽自製的愛心餐點，所以之前曾為她們炮製下午茶「芝士粟米蛋餅」，步驟簡單，利用氣炸鍋便可完成。

材料：

粟米粒 190g

雞蛋 1隻

粟粉 1茶匙

芝士碎 適量

鹽及黑椒 適量

做法：

1. 粟米粒放於薄餅盤中，雞蛋打成蛋液，加少許鹽及黑椒拌勻。

2. 將蛋液倒在粟米粒上，再加入粟粉拌勻，最後撒上芝士碎。

3. 預熱氣炸鍋160度，將薄餅盤放入炸盤中，以160度烤15分鐘即可。

《本文獲芙芙little kitchen授權轉載》