幼兒食譜｜氣炸鍋整蔬菜薯泥手指餅 1歲以上寶寶可吃 助鍛煉咀嚼

由寶寶數月起至一歲左右，不少家長會開始研究適合寶寶食用的Finger Food（適合用手拿着食用的食物）。想為寶寶食物帶來新意，可參考以下由一名媽媽分享的由氣炸鍋製成的蔬菜薯泥手指餅食譜，手指餅由3種食材簡單結合而成，可嘗試鍛煉孩子咀嚼。

（資料及圖片授權：芙芙little kitchen）



Facebook專頁「芙芙little kitchen」版主芙芙育有兩名女兒，當年小女兒十個月大時，芙芙開始留意有哪些Finger food適合給女兒練習咀嚼，大部分離不開節瓜條和菜心莖等，於是她嘗試自製Finger food。以下由她分享的蔬菜薯泥手指餅食譜， 不需用上麵粉，主要材料有馬鈴薯、菠菜甘筍，加上使用氣炸鍋完成，製作過程快速方便。

蔬菜薯泥手指餅

材料：

馬鈴薯 1個

菠菜 1棵

甘筍 1/3條

植物油 少許

做法：

1. 薯仔去皮切小粒，放入滾水中煮熟，盛起趁熱壓成薯泥。芙芙提醒家長在製作薯泥時要小心小薯粒，如寶寶未有好很多牙齒或咀嚼能力未夠，一定要將小薯粒挑走。

2. 菠菜去莖後切碎，甘筍去皮切碎備用。

3. 平底鍋中燒熱少許油，倒入甘筍炒2分鐘，再倒入菠菜碎炒熟盛起。

4. 將菠菜甘筍與薯泥混合，再用手壓成手指條狀。

5. 美的健炸寶預熱180度5分鐘，將薯泥手指餅放入炸籃中。

6. 用180度烤15分鐘，中途翻動底面一次，即可。

《 內容獲芙芙little kitchen授權轉載》