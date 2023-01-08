親子食譜｜芝士焗釀大啡菇 配巴馬火腿鹹香惹味 孩子做早餐一流
撰文：小山
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家長每天為小朋友準備早餐，偶爾會缺乏靈感。想小朋友吃過美味早餐才上學？不妨參考以下由一名媽媽分享的芝士焗釀大啡菇食譜，配以巴馬火腿，充滿鹹香非常惹味，小朋友必定喜歡。
（資料及圖片授權：芙芙little kitchen）
喜愛下廚的Facebook專頁「芙芙little kitchen」版主，喜歡透過不斷嘗試，做出家常美食。早前她就發文分享喜歡研究小食類食物，芝士焗釀大啡菇就是其一。她說芝士焗釀大啡菇可當作早餐或餐前小食，當中將巴馬火腿釀入大啡菇，肉質柔軟又甘香。
芙芙亦給大家提供一個小貼士，就是先將大啡菇烤熟，再放巴馬火腿及芝士，以免太早放時，巴馬火腿會烤得過硬。
材料：
大啡菇 5隻
巴馬火腿 5片
混合芝士碎 適量
鹽及黑椒 適量
蒜粉 少許
橄欖油 適量
做法：
1. 大啡菇抹乾淨表面，放在烤盤上，撤上適量鹽、黑椒、蒜粉、橄欖油。
2. 預熱蒸焗爐180度，大啡菇以180度烤15分鐘。
3. 取出放上巴馬火腿，再撤上混合芝士碎。
4. 放入蒸焗爐以180度烤10分鐘即可。
《本文獲芙芙little kitchen授權轉載》
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