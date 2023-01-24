親子食譜｜氣炸鍋蒜蓉多士 用現成方包快靚正 附自製蒜蓉醬教學
撰文：小山
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多士切成一口大小，「啖啖」外脆內軟，是不少小孩喜愛的小吃。有港媽早前分享如何在家利用氣炸鍋自製一口蒜蓉多士，為方便省時，食譜利用現成方包，適合「爭分奪秒」的家長們，以下更附有自家製蒜蓉醬教學。
（資料及圖片授權：Cobe Baking）
喜愛烘焙的Facebook專頁「Cobe Baking」版主，這次特別介紹了省卻搓麵包程序的多士食譜。利用現成方包製成的蒜蓉口味多士，用氣炸鍋氣炸10分鐘即可完成，就連麵包邊也可以食用。她又分享了自家製蒜蓉醬的製作方法，笑言「出爐秒清」！
材料：
有邊或無邊方包 3-4塊
朱古力醬 適量（放入唧花袋備用）
蒜蓉醬材料：
蒜頭 4-5粒（剁成碎）
無鹽牛油 30克（軟化）
鹽 少許
香茜碎 適量
做法：將蒜蓉醬材料全部拌勻就可以
👇👇👇按圖即睇一口蒜蓉多士做法👇👇👇
做法：
1.預熱氣炸鍋180度5分鐘。將每片方包切成細小方形，一片刻切成9塊。
2.將蒜蓉醬塗上小方包面，然後氣炸180度5分鐘。
3.如有麵包邊，可先切出中間麵包，後將麵包邊氣炸5分鐘。
4.方上碟排好，隨意唧上朱古力醬即成。
《內容獲Cobe Baking授權轉載》
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