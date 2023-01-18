兔年｜兔協呼籲勿因應節衝動養兔避免引發棄養潮 飼養前需評估7點

兔年將至，臨近新年不少人都購買了許多兔子造型的裝飾品，希望能家中營造應節的新年氣氛。小朋友對容易對可愛的兔子心動，有家長或會在孩子的請求下衝動養兔，未有足夠的飼養知識和心理準備，容易疏於照顧動作，分分鐘更會棄養。兔協呼籲大眾切勿因一時衝動養兔，以免引發棄養潮，家長飼養兔子前應先評估7項因素。

資料來源：兔協 HKRS - 香港兔友協會 Hong Kong Rabbit Society



其實普遍人對兔兔有不少誤解。很快便踏入兔年，又來到令兔協上下甚為頭痛的一年。以往兔年總會有不少人因為應節或看到可愛的兔子裝飾，兔兔外表萌萌，毛茸茸而且體型一般較貓狗小，令不少人誤以為牠們容易照顧及飼養，但加上成行成市售賣兔子的店舖，往往數百元至數千元便可以買到一隻兔子，許多人未經心思熟慮，便買兔子回家。很多飼主在買牠們的時候，未了解飼養兔子的基本知識及生活所需，導致最後疏於照顧兔兔，最後更棄養，把牠們放逐在街上，甚至導致牠們死亡。

在兔年來臨前，兔協希望大家考慮飼養兔子前能對牠們有初步的了解，各兔友可向身邊的朋友及親人多提供資訊，以免因兔年熱潮而令更多兔子受苦，同時亦可鼓勵身邊的親友以領養代替購買。

飼養任何寵物前應先「做好功課」，勿因一時衝動而飼養。（photoAC）

飼養兔子前應先評估7項因素

請各位有意飼養兔兔的人士必須注意以下7點：

1.需要耐性：眾所周知，兔兔是被捕獵的動物，警覺性非常高，大部份兔子都不喜歡被抱起，會掙扎逃脫，嚴重的會因而受傷，應避免強行抱起牠們，飼主需花時間與牠們建立感情，取得牠們的信任。

2.需要細心觀察：兔兔為了不被捕獵，通常都會隱藏病患，飼主稍一疏忽，未必能察覺牠們有不適，一旦徵狀較明顯時，牠們的病情可能已達到非常嚴重的地步。所以飼主必需細心留意兔兔的日常生活作息，一旦飲食、行為或大小便出現異常便要立即求醫。

3.開支不菲：一旦兔兔患病，便需要前往專門診治小動物的獸醫診所（請留意，香港只有少部份獸醫診所能夠為小動物診治），主人需要確保能夠負擔動軋數千元甚至數萬元的醫療費用。

4.不適合小孩照顧：兔兔是很喜歡乾淨的小動物，每天勤力清潔牠們的居所及日用品是必需的，而且照顧上亦需要格外細心，小孩未必有能力察覺和判斷牠們是否有不適，所以絕不建議由小孩獨自照顧，如果有意飼養，必需確保家人同意和由成年人承擔照顧兔兔的責任。

家長飼養飼養兔子前應先評估7項因素。（photoAC）

5需要適量運動，不可以只困籠內飼養：適量的運動對兔兔健康非常重要，每日必需有最少四小時以上讓牠們在籠外走動，飼主需要提供足夠的空間。

6.小小破壞王：小小的兔子破壞力不容忽視，牠們天生喜歡啃咬東西，必需確保屋內物品收納妥當，例如包裹好電線以及避免牠們接觸電器、植物、傢俱、地毯或其他危險品等，以免誤吞導致身體不適。

7.怕熱的兔兔：兔兔最舒適的溫度為25度以下，香港全年氣溫普遍都超過25度，有需要時便要24小時開冷氣給牠們，以免中暑。同時濕度太高也會令牠們不適，全日開動抽濕機都是在所難免的。

深思熟慮後，確定自己有能力，且願意承諾照顧兔子終老，歡迎你領養兔兔，給牠們一個家。

兔協現時照顧的兔兔中，不少是因為患病或有傷患，由於主人疏忽照顧或未能支付醫療費用而被棄養的。如果你有意領養，我們能夠提供飼養兔子的相關知識及支援。如果能力許可，請考慮領養曾患病、身體有殘缺或被遺棄的兔兔，牠們或許不完美，但牠們和其他兔子一樣，值得擁有一個愛牠們的家，請以領養代替購買。

文章獲兔協 HKRS - 香港兔友協會 Hong Kong Rabbit Society授權轉載

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