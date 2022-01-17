親人或寵物離世　父母對小朋友解釋死亡忌講呢啲說話易致兒童焦慮

生老病死是人人的必經階段，但小朋友未必明白死亡的概念、青少年亦未必能接受生命中的巨變。專家表示，如果家長解釋得愈含糊，小朋友只會愈焦慮。因此，家長可以利用平日身邊見到的事物，慢慢向小朋友解釋，假如家中飼養寵物，亦可以提早為孩子做心理準備及參與其中。



死亡是生命中的不可抗力，不論是親人的離世，或是寵物死亡，也是不能控製的部分。很多父母為免孩子傷心，會避免孩子接觸死亡的場面、參與喪禮，避談離世親人的話題，甚至連「死」字也不敢提及，只含糊其詞說「已走咗」、「去咗好遠嘅地方」、「瞓咗唔會再醒」。

不過，香港大學行為健康教研中心名譽講師田芳指，家長解釋的措詞愈含糊，小朋友會感受愈焦慮。他們會擔心「去咗好遠嘅地方」，父母每天上班會否不再回來？「瞓咗唔會再醒」，也可能因此害怕而不敢睡覺。

她建議直接向兒童說「死」，亦說明這是一個不能逆轉的情況，而且人或動物死了就不會有感覺和生理需要，即使被火化也不會感到痛，也不會因為沒有東西吃而感肚餓。而且，父母亦可以簡單解釋死亡的原因，例如是患了病，或是年紀大了，原因簡單便可。

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讓「死去的人」成為生活的話題

田芳解說，無論成人或是兒童，面對「死亡」都有一貫的歷程：認知死亡、接受死亡、情緒反應、勾起回憶、心靈連繫、生活適應。

她分享遇過一些個案，家長看到小朋友在親人離世之後，貌似如常生活，也沒有特別的情緒反應，反問：「難道佢咁快已經唔記得呢個人？」田芳指，小朋友其實有他的方法面對巨變和哀傷，家長反而可以先面對自己的情緒，不用在孩子面對佯裝堅強，可以在小朋友面對傾吐思念，甚至可以哭出來抒發情緒，讓小朋友明白在不開心的時候，可以在父母面前發洩情緒和分享感受。

她建議，家長亦可以透過日常的小事讓小朋友明白，離去的親人並非忌諱的話題，讓這份思念融入生活之中。例如可以說：「呢碟餸係爺爺以前好鍾意食，你記唔記得呀？」再分享大家對親人的回憶。

利用身邊事物可以和小朋友做生死教育。(Photo-ac)

生死教育可以從有認知開始

田芳表示，對兒童的生死教育不必等到有親人的切身經歷才開始，其實如性教育一樣，在小朋友有認知、有疑問的時候便可以開始解釋。例如，經過公園的時候，可以一片枯葉、一隻蝴蝶去解釋生命的終結。

假如家中有飼養寵物，一般寵物的生命都比人類短，寵物的離世是可以預料的事，亦可以提早讓小朋友有心理準備，寵物有天會離開世界。

雖然死亡令人感到無助，但家長亦可以灌輸小朋友在親人和寵物有生之年，我們可以多陪伴他們，或是讓自己和他們的身體健康，延長彼此相處的時間。一旦他們離世後，家長亦可以安排兒童在有準備的情況下參與其中，例如參與喪禮，讓小朋友亦明白死亡已發生。事後，家長也可以和小朋友想一些方法悼念，如畫一些心意卡等，表達思念。

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家福會提供危機家庭支援計劃

家福會正提供危機家庭支援計劃，為面對危機的家庭提供即時的經濟援助及社會福利服務，協助家庭面對難關，重建正常家庭功能。危機包括遇上突發意外或家庭變故，如交通意外、工業意外、嚴重疾病、天災、火災等而導致家庭經濟支柱失去工作能力或死亡。機構除了提供緊急經濟援助，還提供心理輔導、哀傷輔導和義工探訪等服務。

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