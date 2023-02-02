2023元宵綵燈展於荃灣上水尖沙咀舉行 即睇3大主題燈飾附活動地圖

康文署由即日起至2023年2月7日，分別在北區公園及荃灣公園舉行元宵綵燈展，非物質文化遺產辦事處也於香港文化中心露天廣場舉行主題綵燈展，費用全免。綵燈每晚亮燈，家長不妨帶同孩子猜燈謎、欣賞燈飾。文附北區公園、荃灣公園綵燈展地圖，出發前可留意心儀打卡位的所屬位置。



1. 香港文化中心露天廣場：兔來運轉・花燈迎新禧

今年非物質文化遺產辦事處於市區舉辦春節綵燈展，為大家呈獻火樹銀花、喜氣洋洋的視覺盛宴。今年以「兔來運轉・花燈迎新禧」為主題，展示傳統花燈紮作技藝。展出的綵燈由具有三十多年紮作經驗的許嘉雄師傅創作，糅合了寓意活潑跳脫的兔子、龍精虎猛的醒獅，還有農曆新年的應節食品及傳統點心，藉此與大家喜迎兔年，歡度佳節。

亮燈時間：晚上6時至11時

*參觀人士必須佩戴自備的口罩（包括拍照期間）

2. 北區公園：春意盎然——花開・鯉躍・兔動

康文署以「春意盎然——花開・鯉躍・兔動」為主題，透過可愛動物及色彩奪目的花、鳥、蟲、魚構成的燈組，營造春回大地，萬物甦醒的氣氛，寓意新的一年各處充滿活力。此外，還有穿著華服的吉祥物「活力仔」和「思文喵」燈組，祝福大眾身體安康，如意吉祥。

亮燈時間：晚上6時至11時

*參觀人士必須佩戴自備的口罩（包括拍照期間）

👇🏻👇🏻北區公園綵燈展地圖👇🏻👇🏻

北區公園綵燈展地圖

3. 荃灣公園：福兔迎春，金貓報喜

康文署以「福兔迎春，金貓報喜」為主題，於荃灣公園透過一系列喜慶燈組迎春接福。吉祥物「活力仔」和「思文喵」為大眾送上祝賀，熊貓一家和樂融融；玉兔與桃花構成春意勃然的美景，臨海的招財貓寓意福如東海、財源滾滾。大家亦可穿過繽紛的熱氣球體驗「走橋」習俗，更可一同猜燈謎感受節日氣氛。

亮燈時間：晚上6時至11時

*參觀人士必須佩戴自備的口罩（包括拍照期間）

👇🏻👇🏻荃灣公園綵燈展地圖👇🏻👇🏻

荃灣公園綵燈展地圖

資料及相片來源：康樂及文化事務署

荷花「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」

每年BB界春季盛事、一個家長絕不能錯過的親子嘉年華 — 「BB春季購物節」將再度享譽降臨會展！荷花集團將於2023年2月17至19日，假香港會議展覽中心 Hall 1 舉辦 2023「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」。

今年展覽踏入14周年，將提供接近400個展銷攤位，齊集更多最新、最齊全、最窩心、最抵的孕婦及嬰幼兒產品及服務，讓家長可以一次過進行選購，例如學前興趣班、多元化益智玩具、嬰幼兒日常用品、產前產後護理、嬰兒護理、學習教材及書籍等，為家長提供一個一站式掃貨的好地方。

地點 ： 香港會議展覽中心新翼Hall 1

日期 ：2023年2月17至18日 (10:00 am – 8:00 pm)；2023年2月19日 (10:00 am – 7:00 pm)

票價 ：

成人門票連博覽優惠券 (1本)：HK$50

成人門票：HK$30

小童門票：HK$20 (* 1米以下小童免費)

博覽購物優惠券：

逾200頁場內攤位獨家優惠及限量禮品換領券，期間限量發售。

每張成人門票只限購買一本優惠券。

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DISNEY IN CONCERT: LIVE YOUR DREAM 迪士尼音樂會

迪士尼音樂會為您精心挑選有史以來最著名的經典歌曲，通過迪士尼原著動畫、結合令人難忘的旋律和電影序列的視角，探索經典故事以及人物和主題。 配搭上悠揚的交響樂曲和四把來自美國的美妙歌聲，餘音裊裊的將故事栩栩如生的展現在你的眼前。

日期：2023年4月7日 (五) & 4月8日 (六)

時間：11:00 及 16:00 (共四場)

演出時長： 約110分鐘（包括一節15分鐘中場休息）

地點：九龍灣國際展貿中心3樓 匯星 (Star Hall)

票價：CAT1 - 4｜HK$580, HK$480, HK$380, HK$280

售票：

4月7日 (五) 11:00 及 16:00

4月8日 (六) 11:00 及 16:00

>>01空間優先訂票 限時$0手續費<<

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