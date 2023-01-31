旅行前發現母親準備成人尿褲 女兒嘆長大成家後不夠關心父母健康

不少人在成家立室後忙於照顧家庭，卻忽略了自己父母也開始踏入年邁之時，身體開始出現不同狀況。台灣一名女網民在網上討論區分享自己帶同小孩和父母到宜蘭旅行，出發前看見媽媽準備的清單中列出活力褲（即成人尿褲）。女網民知道後反省自己擁有家庭和孩子後，父母同時開始老去，對於自己未有發現父母身體逐漸出現毛病感到自責。



新冠疫情放緩後，不少家庭都渴望跟家人來個家族旅行。台灣一名女網民在網上討論區Dcard發文指，她趁兩名孩子放假，打算帶孩子和父母到宜蘭旅行。

女兒發現母親購物清單買活力褲

該女網民指，家中長輩總會在出遊前提前作好準備。有天她回家時看見母親將一張購物清單貼在雪櫃上，卻發現其中一項為活力褲（即成人尿褲）。女網民本來不以爲意，後來想深一層，覺得母親到超級市場買褲子感覺奇怪。她上網搜尋後，才驚覺活力褲原來即是成人紙尿片，是給可能有尿滲問題的成人穿著。

圖片來源：Dcard

成家立室的同時 父母逐漸老去

當女網民發現事實的瞬間，她坦言：「好像心中緊了一下，卡了什麼東西」。她表示，當自己長大後成家立室時，不知不覺間父母也已六旬，看著挺不直腰的背影就發現父母正在變老。「我們都到了小時候所嚮往的未來，卻也忽略了家中長輩健康的感覺。」

女兒自責不夠關心父母健康。（photoAC圖片）

網民留言：多陪伴長輩、珍惜

女網民的分享引起不少網民共鳴，指我們成長代表著父母逐漸變老，我們就成爲父母的依靠。「每次想到就覺得好難過」、「有這種生理問題最怕長輩會自卑，生活起居上建議多多陪伴」、「珍惜、知足、惜福、活在當下」 、「可以的話就多陪陪他們，和他們聊天他們一定會很開心」。

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