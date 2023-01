年初七人日,冇得去日本和歌山賞櫻花,都可以去大埔嘉道理農場暨植物園賞梅花,仲有馴鹿、貓頭鷹、鸚鵡、紅鶴、蝴蝶、猴子、豹貓等伴舞!

東方草鶚(貓頭鷹的一種)

不得不提,原來1994年至2022年間,嘉道理農場拯救中心已接受及拯救超過60000隻動物。

順祝大家人日生日快樂

編按:本文作者為資深親子及教育顧問鄧明儀

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」