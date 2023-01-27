2023兔年風水｜睇清文昌位、病位 讀書事半功倍 附風水佈局建議

【2023兔年九宮飛星圖】臨近兔年，癸卯年除了留意十二生肖運勢外，不少人亦會利用九宮飛星圖來找出家中的吉凶方位，以佈置家居風水來趨吉避凶。《玄創空間》將於本文詳細解說2023兔年九宮飛星圖及對應風水擺設建議。

資料來源：玄學風水師傅陳定幫



甚麼是九宮飛星圖？

九宮飛星圖源於古代天文學以「井」字將天空劃分成九等份，形成一個九宮格，分別代表九個方位：東、南、西、北、東南、西南、西北、東北同中宮。每個宮位分別有一個對應的星宿，每星宿各自主宰不同運勢。這九顆星每年會於各宮位之間飛移，於風水學上會以此作為判斷流年方位吉凶的重要依據。

九宮飛星圖（圖片來源：玄學風水師傅陳定幫）

2023九宮飛星｜中宮 - 四綠文昌位

四綠文曲星與學業、事業方面運勢相關，催旺後有助頭腦思維清晰，學習或工作時更為順暢。

兔年風水佈局建議：擺放高身的植物，如一或四支富貴竹，長得越高越好。也能放上文昌塔、或者考生、面試需要可擺放四枝文昌筆。不要在此位置放置太多玩具或八卦雜誌。

2023九宮飛星｜正東 - 二黑小病位

二黑與身心健康有關，易引起疾病或招致血光之災。

兔年風水佈局建議：放金屬物品如：六帝錢、安忍水去化解。或放置白、金、銀色的物品，記住放置的物品宜靜不宜動。 今年此位置同樣是「破歲位」，千萬不能動土。

2023九宮飛星｜西北 - 五黃大病位

五黃代表了大病、血光之災，亦為九顆星中最兇惡。

兔年風水佈局建議：又名五黃星，代表大病或災難 。可於上述位置放金屬物品如：六帝錢、安忍水去化解。或放置白、金、銀色的物品，記住放置的物品宜靜不宜動，絕對不能放置紅、橙、紫色物品，或是風扇等有動象的物品 。

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文昌位宜忌

陳定幫表示負責讀書的星是「四綠文曲星」，代表學習、讀書及功名，對學生及上班族皆有幫助，他說：「建議家長放一支富貴竹在文昌位利讀書的位置；文昌位不要放任何玩物、玩具，常言道『玩物喪志』，將玩具放文昌位，對讀書運程有所影響，容影令小朋友掛住玩，無心機學習。」

陳定幫師傅表示選擇高身植物較佳，如選擇富貴則要一支或四支，重點是不要選轉彎末角的品種，「長得愈高愈好才有利學業，要直身、多葉，也不要剪斷富貴竹，任由它生長。」

另外陳定幫師傅亦建議大家都不要在文昌位放八卦雜誌或玩具，他說：「因為文昌亦都有助出名，幫助成名，所以如果放八卦雜誌，會變相是非方面出名，生旺了一些口舌之事就不好了。」師傅更建議考生或需面試的，可以擺放四枝文昌筆。

風水命理並非精密科學，一切只供參考。