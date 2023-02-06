梁朝偉拍片分享童年生活 害怕父母每天吵架 因一事總壓抑情感

影帝梁朝偉素來鮮有公開演員以外的生活，近日他卻開設抖音帳號，罕有公開童年生活。其中一段紀錄片中，梁朝偉透露幼年父母幾乎每天吵架，年幼的他不懂如何反應，每天都躲在被窩裏哭。父親離家後，他透露自己情感因此變得壓抑，後來機緣巧合加入訓練班，發現演戲成爲他發泄情感的渠道。



梁朝偉近年電影產量不多，加上向來生活低調，不少影迷都相當關心其近況。最近梁朝偉就開設抖音帳號，頻道開設至今吸引逾二百多萬粉絲追蹤，相信粉絲非常期待一探梁朝偉在熒光幕以外的一面。

梁朝偉開設抖音帳號，吸引逾200萬粉絲追蹤。（抖音截圖）

童年在父母每天吵架中度過 躲被窩裏哭泣

梁朝偉在抖音帳號中發布了一段紀錄片，罕有談及自己的童年生活。梁朝偉一向予人感覺内斂寡言，他在紀錄片中透露自己幼年本來是名性格活潑的小朋友，卻因家庭環境令他有所改變。「基本上我爸爸媽媽天天都吵架的，我爸爸感覺是每天都喝醉酒」，梁朝偉坦言當時感到很害怕，又不知如何反應，結果每天都是邊聽著父母吵架的聲音，邊躲在被窩裏哭泣。他表示在爸爸離開後，他情感變得壓抑，「把所有東西都藏在裏面。」

梁朝偉開設抖音帳戶，拍攝紀錄片公開内心世界。（抖音截圖）

演戲幫助釋放壓抑情感 對成爲演員感幸運

梁朝偉在機緣巧合下進入訓練班，他發覺「原來演戲是可以把我壓抑的情感完全發泄出來」。他直言對於進入演員這個行業感到非常幸運，因童年生活令其習慣壓抑情緒，但演戲時「沒有人知道那個是我，他會覺得我是在演那個角色，但是其實那個是我在裏面的一些情感」，演戲便成爲他宣泄情緒的渠道。