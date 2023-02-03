子宮肌瘤｜孫慧雪患腺肌瘤懷二胎鼓勵同路人 醫生解症狀治療方法

孫慧雪上月在社交平台宣佈再度懷孕，患有腺肌瘤的她近日發佈了貼文透露自己的近況，指懷二胎頭12週有出血問題，需要每晚到醫院打安胎針，至今至少打了四十針。婦產科醫生李閏婷（Dr. Vicky）接受訪問，解說有關腺肌症的症狀和治療方法等，讓大家更了解這個疾病。



孫慧雪患腺肌常出血打至少四十針 鼓勵同患有腺肌症的朋友不要放棄

孫慧雪上月28日在社交平台宣佈再度懷孕，她近日發佈了一則貼文透露自己最新狀況。雪雪在貼文中提及：「因為本身有腺肌症及腺肌瘤的問題，在十二週前也難免有出血情況，所以每晚都需要到醫院打安胎針及不能有大郁動，整個人都昏昏沉沉和水腫，約略計算，也大約打了至少四十針。」因為要在左右盆骨兩邊特定的位置打針，所以兩邊都是瘀青及腫起一大塊，護士也說可能已經打到身體都不能吸收了！但她慶幸自己已過了第一關，並鼓勵同患有腺肌症的朋友不要放棄。

（圖片來源：Facebook Snow Suen 孫慧雪）

腺肌瘤受荷爾蒙影響變大 望寶寶可以和腺肌瘤抗衡

雪雪兩胎的孕肚都比較大，看到有網民關心，她澄清不是雙胞胎，也沒有吃得特別多，根據上一胎推論應該是孩子骨架比較大。她補充：「在我的個案而言，因為本身子宮肌肉內壁有腺肌瘤，在懷孕時期，荷爾蒙影響下也會一起長大，所以我也想寶寶在肚子裡可以長得堅壯一點，這樣才可以和腺肌瘤抗衡，多爭取一點營養！」

婦產科醫生解說子宮腺肌症定義 成因不明、無法預防

婦產科醫生李閏婷（Dr. Vicky）接受訪問，讓大家多了解子宮腺肌症。李醫生指，子宮腺肌症是指子宮內膜組織異常地出現在子宮肌肉層，是子宮內膜異位症的其中一種。子宮腺肌症可分為彌漫性和局部性，彌漫性子宮腺肌症是指異位的子宮內膜組織散佈於整個子宮肌肉層，而當這些組織只集中於子宮壁的一個位置時，便成為局部性子宮腺肌症，又稱為子宮腺肌瘤。這些處於子宮肌肉層的子宮內膜組織同樣受到女性荷爾蒙的影響，隨著月經週期會有增厚、出血等週期性的反應，血塊積聚在子宮肌肉裡面導致發炎，造成子宮肥大，經痛，經量過多等症狀。目前患上此疾病的成因不明，也暫時沒有有效的方法可預防子宮腺肌症。

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容易長子宮肌瘤的4種體質（按圖了解👇👇👇）：

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常見症狀為經血過多和經痛 部分女士完全沒有症狀

李醫生指子宮腺肌症最常見的症狀是經血過多和經痛，其他症狀包括月經紊亂、慢性盆腔疼痛、性交疼痛、排尿或排便困難等，情況嚴重時可導致貧血，或因為經痛而影響日常生活。有部分女士是完全沒有症狀的，只是透過婦科檢查和超聲波診斷出來。

子宮腺肌症有甚麼症狀？ 最常見的症狀是經血過多和經痛，也有月經紊亂、慢性盆腔疼痛、性交疼痛、排尿或排便困難等症狀。

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點擊下圖了解子宮肌瘤病徵：

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輕微局部性子宮腺肌症懷孕不受影響 彌漫性子宮腺肌症減低受孕機會

她補充，一般而言，患有輕微局部性子宮腺肌症的女士，懷孕機率是不受影響的，而懷孕後出現併發症的風險也是跟普通人相若。而患有彌漫性子宮腺肌症的女士，除了子宮肥大，她們會受到子宮內膜異位的影響導致其他的問題，包括盆腔黏連，輸卵管堵塞等，減低受孕機會。而當懷孕後，嚴重的子宮腺肌症亦會較容易引起併發症，包括小產、早產等，腺肌症亦有機會令到胎位不正而需要剖腹產；生產後，腺肌症會影響子宮收縮，增加產後出血的風險。患有子宮腺肌症的婦女也可自然懷孕，兩至三天行房一次，可提高懷孕機率。但若症狀嚴重，或嘗試半年仍未成功懷孕，應盡早找婦產科醫生檢查，以作跟進。

口服藥物可緩解痛症 荷爾蒙藥物有效舒緩病徵

治療子宮腺肌症的目標，主要是舒緩症狀。病徵輕微者，可考慮口服藥物，止血藥可減低經量，而止痛藥，例如撲熱息痛或非類固醇消炎藥，可緩解子宮腺肌症所引致的痛症。荷爾蒙藥物，如避孕藥或藥用子宮環，是有效舒緩病徵的方法。使用荷爾蒙藥物，或會出現輕微反應，包括乳房脹痛、頭痛、反胃等，這些反應大部分在數個月後便會消失，而藥用子宮環最常見的不良反應是陰道不規則流血，但在上環後3－6個月亦會消失。使用荷爾蒙藥物不會影響將來受孕的機會，只要停用避孕藥或移除藥用子宮環，便可計劃懷孕。

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症狀嚴重、無生育要求患者可考慮切除子宮

李醫生表示，子宮腺肌症是良性疾病，不會變成癌症，但要定時檢查，以評估子宮有沒有受到子宮腺肌症的影響而逐漸變大，或症狀越變嚴重。若症狀嚴重，藥物治療無效而無生育要求的患者，可考慮子宮切除手術，再根據患者年齡決定是否保留卵巢，以根治問題。大部分人術後需留院3-5天，大概一個月便會復原。雖然切除子宮後不會再有經期，但若保留卵巢，身體荷爾蒙水平不會受到影響，亦不會出現更年期症狀。

有生育要求患者可接受新型非手術治療方法 但有復發機會

若有生育要求的女士，子宮切除術就不適合了。若只切除子宮肌肉層的腺肌組織卻有一定困難，因為這些組織與正常的子宮組織沒有清晰的界線，很難將所有腺肌組織移除，而移除後子宮亦難於修補，日後懷孕時或會增加子宮傷口爆裂的風險。高強度聚焦超聲消融術 （HIFU或稱為海扶刀）是一個新型非手術的治療方法，利用超聲波聚焦產生的熱能，破壞於肌肉層的腺肌組織，以達到治療效果。這方法可保存子宮，保留生育能力，但HIFU 治療後，亦有復發的機會。

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以下來看看HIFU技術的原理及效果（按圖）：

藥用子宮環改善經量和經痛 直到更年期便可移除

李醫生說曾有一個40多歲的女士，因為經血過多，嚴重經痛和慢性盆腔痛而求醫，超聲波診斷出有子宮腺肌症。她沒有生育計劃，但想保留子宮，嘗試了止血藥和不同的止痛藥物，症狀卻得不到改善，經血過多導致嚴重貧血需要多次入醫院輸血，而經痛亦令她需要每月請病假。最初她抗拒荷爾蒙治療，但經過一輪討論後，她最終同意使用藥用子宮環。使用子宮環後，她的經量和經痛大有改善，而可幸是，子宮環也沒有因為子宮肥大而脫落。這個藥用子宮環便一直伴隨著她，直到更年期便移除。

如何治療子宮腺肌症肌瘤？ 口服藥物、荷爾蒙藥物可舒緩病徵，無生育要求者可切除子宮，有生育要求者可接受HIFU 治療。

子宮肌瘤患者 4大類地雷食物要忌口

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飲食與內分泌機能關係密切，而現代人飲食常常過於精緻、高油、高糖，導致荷爾蒙分泌受到影響，而雌激素可能為刺激子宮長出肌瘤的因素之一。

已經罹病的患者，更要注意避免攝取以下食物，以免子宮肌瘤持續惡化（按圖了解👇👇👇）

婦產科醫生 - 李閏婷 Dr. Vicky

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